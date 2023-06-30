小白離勝利船引退在即 巴塞6冠兄弟做緊乜？

西班牙名將恩尼斯達7月1日正式同神戶勝利船解約，39歲嘅「小白」職業生涯有可能告一段落，除咗2010年世盃一箭定江山助西班牙奪冠，恩尼斯達喺2009年與巴塞隆拿一眾兄弟贏得「6冠王」同樣成就非凡，咁到底呢一班巴塞功臣究竟依家做緊乜呢？

伊度奧榮升足總主席

伊度奧喺2009年離開巴塞，去過意甲、俄超、英超及土超等聯賽搵食，2015-16年度更喺安塔利亞做過球員兼教練。伊度奧於2019年掛靴，兩年後呢位曾3奪歐聯冠軍嘅射手，當選喀麥隆足總主席，並且進身上年世盃決賽周，佢上任後致力打擊該國經常虛報年齡嘅問題，今年年頭喀麥隆U17出戰U17非洲盃，被發現有多達30多人「報細數」，伊度奧狠心地將佢哋踢走，維護「非洲雄獅」尊嚴。

年齡：42歲

效力巴塞隆拿年份：2004-2009年

離開巴塞曾效力球隊：國際米蘭、安治、車路士、愛華頓、森多利亞、安塔利亞、高耶、卡塔爾SC

馬基斯執教巴塞B隊

墨西哥名將馬基斯效力巴塞隆拿長達7年，體內已經留下巴塞嘅DNA，2022年佢正式重返巴塞，出任B隊教練一職。22/23球季佢帶領巴塞B拎到升班附加賽資格，雖然最終未能升上西乙，但執教能力已獲肯定，早前更宣布同球會續約1年，下季繼續帶領巴塞B隊比賽。據報馬基斯仲有份參與巴塞喺中北美洲嘅球探網絡，幫手發掘喺美職或墨西哥等地方有潛質嘅新人。

年齡：44歲

效力巴塞隆拿年份：2003-2010年

離開巴塞曾效力球隊：紐約紅牛、利昂、維羅納、阿特拿斯

耶耶托尼做助教偷師

耶耶托尼效力巴塞3年，表現並唔搶鏡，轉投曼城後，踏上事業顛峰，捧過3次英超冠軍。呢位前科特迪瓦國腳掛靴後，投身教波工作，曾擔任烏克蘭球隊奧林比當尼斯克、俄羅斯球隊艾卡馬特嘅助教，上年8月加入熱刺，做U16青年軍教練，今年6月轉投比甲球隊標準列治做助教。

年齡：40

效力巴塞年份：2007-2010年

離開巴塞曾效力球隊：曼城、奧林比亞高斯、青島FC

沙維帶母會贏西甲

沙維係恩尼斯達生涯嘅最佳拍擋，佢比恩尼斯達大4歲，亦早佢3年離開巴塞，轉投卡塔爾球隊艾薩德，掛靴後在該隊轉當教練，先後以球員及教練身份贏得聯賽錦標，2021年尾接替被辭退嘅朗奴高文，重返巴塞執教，球隊亦喺佢手上進行重建，今季終於有所收穫，重奪西甲冠軍。

年齡：43歲

效力巴塞年份：1998-2015年

離開巴塞曾效力球隊：艾薩德

美斯空降美職大陣仗

美斯喺去年卡塔爾世盃一嘗冠軍心願，率領阿根廷捧盃後足球生涯大圓滿，今季喺巴黎聖日耳門衝擊歐聯再度失敗亦唔再堅持，同PSG約滿後離開同歐洲，拒絕來自沙特嘅巨額薪酬，為家人將來生活着想決定去美職發展，接受碧咸邀請空降國際邁亞密。據報美職當局特別為「球王」駕到取消球員薪酬上限規定，其人工更由29支美職球隊眾籌。

年齡：36歲

效力巴塞年份：2004-2021年

離開巴塞曾效力球隊：巴黎聖日耳門

佩奧爾搞IT出虛擬幣

傳奇隊長佩奧爾掛靴後，擔任西甲其中一位大使，經常會為西甲去世界各地進行推廣活動。佩奧爾喺2019年更同拍檔創立公司Olyseum，發展虛擬世界平台，主要開發體育明星同支持者之間嘅互動網絡，甚至有自己嘅虛擬貨幣。為咗全力發展呢項嶄新事業，據報佩奧爾去年同家人搬去安道爾定居，方便打理公司業務。

年齡：45歲

效力巴塞隆拿年份：1999-2014年

離開巴塞曾效力球隊：退休

亨利一心爭掌PSG

亨利於2009年喺巴塞一圓歐聯冠軍夢後，並在2014年年尾宣布退役，2016年8月出任比利時助教，兩年後協助「歐洲紅魔」奪得世盃季軍，可惜之後正式執教摩納哥同蒙特利爾衝擊（現為CF蒙特利爾）都唔成功，上年重返比利時做助教，卻於分組賽出局，雖然有指佢會獲得扶正，但「歐洲紅魔」最終請咗泰迪斯高，近日有傳巴黎聖日耳門（PSG）若請到拿高斯文任教，就搵亨利做助手，不過佢更想做主帥。

年齡：45歲

效力巴塞隆拿年份：2007-2010年

離開巴塞曾效力球隊：紐約紅牛、阿仙奴（借用）

施度基達返馬里辦慈善

施度基達2012年離開巴塞後，曾經兩度前往亞洲搵食，包括加盟中超球隊大連人，2016/17年球季效力卡塔爾球隊艾查殊1季就掛靴。呢位馬里名將退投後，並冇從事教練工作，甚至已淡出球壇，但佢熱心公益，曾於新冠肺炎疫情期間，捐錢幫助近600個受影響嘅馬里家庭，成為一位大慈善家。

年齡：43

效力巴塞年份：2008-12年

離開巴塞曾效力球隊：大連人、華倫西亞、羅馬、艾查殊

丹尼爾涉性侵面臨入獄

「冠軍獵人」丹尼爾兩度離開巴塞隆拿，第一次係2016年，之後分別喺祖雲達斯攞意甲同意盃冠軍，為巴黎聖日耳門奪法甲2次、法盃同法聯盃。於2019年重返巴西效力聖保羅，踢咗兩年因合約糾紛喺2021年9月提前解約，再喺同年11月以自由身回歸魯營球場，丈義幫助昔日隊友沙維，只收「象徵性」1歐元月薪，踢咗半年幫巴塞重回正軌就離開。喺第二次離隊後，丹尼爾選擇去墨超闖盪，加盟普馬斯，不過舊年被西班牙警方拘捕，指佢喺巴塞隆拿一間夜店性侵一名女子，佢一直否認事件，依家被當局拘留，普馬斯亦宣布同佢解約。

年齡：40歲

效力巴塞隆拿年份：2008-2016年、2021-2022年

離開巴塞曾效力球隊：祖雲達斯、巴黎聖日耳門、聖保羅、普馬斯

艾比度被爆偷食一身蟻

艾比度2018年重返巴塞隆拿擔任總監，但不擅管理，曾公開批評球員唔盡力，導致成績差，企圖推卸責任，結果惹起當時球王美斯不滿，同佢展開隔空罵戰。2020年8月，巴塞喺歐聯以2比8慘敗畀拜仁慕尼黑後，呢位法國名宿孭鑊被炒。艾比度私生活亦一團糟，一年半前承認「偷食」巴黎聖日耳門女足球員基娜，導致離婚，事業及家庭都輸。

年齡：43

效力巴塞年份：2007-2013年

離開巴塞曾效力球隊：摩納哥、奧林比亞高斯

古莊臣見證囝囝成材

古莊臣當年喺巴塞只係後備，離開咗足迹遍布歐亞，踢到37歲先收山。古莊臣除咗之前做過冰島U21及國家隊助教外，亦出任冰超球隊夏拿佐杜亞主帥，成績一般，上年贏過冰聯盃冠軍。不過古莊臣前年10月擔任冰島助教期間，喺世盃外主場大勝列支敦士登4比0之役，在場邊見證兩位囝囝、施雲古莊臣妙傳安達古莊臣建功，令呢位前巴塞中鋒老懷安慰。

年齡：44歲

效力巴塞隆拿年份：2006-2009年

離開巴塞曾效力球隊：摩納哥、熱刺（借用）、史篤城、富咸（借用）、AEK雅典、布魯日舒高、布魯日、保頓、滄州雄獅、莫迪、普納

域陀華迪斯遭拉波塔跣鑊甘

巴塞青訓產品域陀華迪斯（VV）完成合約後，曼聯同佢簽咗18個月做迪基亞後備，其後去過標準列治同米杜士堡後掛靴。VV曾經於2019年出任巴塞隆拿U19教練，但3個月後被炒魷。華迪斯之後教過一支西班牙第四級聯賽球隊Horta，到2021年佢辭職，全力協助拉波塔競選巴塞會長，並以畀VV入董事局為回報，結果拉波塔當選後竟過橋抽板只安排佢做守門員教練，兩人傾唔掂數，VV自此遠離拉波塔同巴塞。

年齡：41歲

效力巴塞隆拿年份：2002-2014年

離開巴塞曾效力球隊：曼聯、標準列治、米杜士堡

碧基積極從商瓣瓣有

西班牙足球Icon之一嘅碧基，啱啱過去嘅球季亦係巴塞隆拿贏西甲冠軍功臣之一，踢咗半季嘅佢，喺上年11月突然宣布提前終止合約兼退休，結束佢輝煌嘅足球生涯。其實碧基喺近年已經積極發展商業王國，有自己嘅足球隊、時裝品牌、運動媒體公司、遊戲公司等等，而且碧基亦捲入出軌、同前歌星女友Shakira分手嘅風波，可以話周身唔得閒。

年齡：36歲

效力巴塞隆拿年份：2008-2022年

離開巴塞曾效力球隊：退休

布斯基斯跟美斯去搵食

布斯基斯比恩尼斯達細5歲，2008年出道嘅佢剛好趕上地上最強王朝盛世，喺美斯、沙維、恩尼斯達等強大隊友身邊成長，喺巴塞度過15個球季，布斯基斯今夏決定離隊，並追隨美斯步伐，拒絕來自沙特巨額合約引誘，轉投美職國際邁亞密，嚟緊將會同美斯再續前緣，征戰美職。

年齡：34歲

效力巴塞年份：2008-2023年

離開巴塞曾效力球隊：待定