利物浦最後關頭出手　6億買斷天才中場

蘇保斯拉爾上季上陣46場入10球及13次助攻。

上季成績大倒退嘅利物浦痛定思痛，今夏積極增兵，繼簽入阿根廷國腳阿歷斯麥亞里士打之後，再迎來重磅收購，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，紅軍喺「買斷條款」失效前最後一刻，斥資7,000萬歐元(約6億港元)收購RB萊比錫嘅天才新星蘇保斯拉爾，打造黃金中場，下季捲土重來。

據悉蘇保斯拉爾嘅合約含有「買斷條款」，金額為7,000萬歐元，其他球會只需要出呢個價錢，就可以將佢收歸旗下。由於條款喺7月1日就會失效，利物浦必須趕及死線前出手，羅曼諾指紅軍最後一刻通知RB萊比錫，願意觸發「買斷條款」，簽入蘇保斯拉爾，呢位22歲匈牙利國腳亦迅速同意紅軍開出嘅個人待遇條件，只要通過體測，就可以正式簽約。

蘇保斯拉爾2年前由薩爾斯堡轉投RB萊比錫，近2季有出色表現，其中剛過去球季，上陣46場入10球及13次助攻。此外，佢為匈牙利國家隊32次披甲入7球，並於上年歐國聯協助球隊爆冷作客以4比0大勝英格蘭， 英軍球迷肯定對佢有深刻印象。

值得一提，2021年12月歐聯分組賽，蘇保斯拉爾入波幫RB萊比錫以2比1擊敗曼城，來季英超遇上「藍月亮」，隨時再有佳作。

利物浦新一季有蘇保斯拉爾、阿歷斯麥亞里士喺中場一攻一守，實力提升一個層次，非常有睇頭。