迪基亞正式恢復自由身　因一事延遲傾續約

曼聯門將迪基亞踏入7月1日正式約滿成為自由身球員，可以免轉會費加盟其他球會，根據英國《每日郵報》爆料，紅魔鬼仍然準備同呢位32歲西班牙鋼門傾續約，但要等佢周末舉行完婚禮之後，再展開會談。

迪基亞自2011年由馬體會加盟曼聯以來，近12年都係紅魔鬼1號門將，但佢近年水準飄忽，令領隊坦哈格有意簽入新門將取代佢嘅正選位置。據悉迪基亞即使願意減人工，由37.5萬鎊(約375萬港元)周薪，減到20萬鎊(約200萬港元)，但曼聯方面仍有保留，以致遲遲未能達成續約協議，甚至等到佢已經恢復自由身，都仲未傾掂數。

迪基亞近日忙於籌備同女友Edurne Garcia嘅婚禮，無閒處理續約問題，曼聯方面亦唔想打擾佢嗁喜事，估計雙方要等多一段時間，先至會再見面討論續約問題。

英國《太陽報》指曼聯唔排除會放棄迪基亞，但希望佢唔好轉投其他英超球隊，若然迪基亞離隊，紅魔鬼好大機會收購國際米蘭門將奧拿拿。國米行政總裁馬羅塔承認曼聯對奧拿拿有興趣，但仲未正式提出收購，估計呢位27歲喀麥隆鋼門身價為4,000萬鎊(約4億港元)。