歐國盃8強　格魯吉亞以色列半場講和

頭場U21歐國盃8強，由東道主之一嘅格魯吉亞U21，喺主場球迷打氣下，強戰以色列U21。以色列踢法穩陣，面對主辦國更加唔會胡亂進攻，加上佢哋近6仗賽事，有5仗半場都同對手不分勝負，今場半場和值得跟進。(Now 630周日凌晨零時直播)

今次係格魯吉亞近年首辦大型足球賽事，吸引唔少當地球迷打氣，入場人數一次又一次打破U21歐國盃入場紀錄，主場威力強勁，雖然佢哋冇頂級球星，球隊喺強隊林立嘅A組，面對比利時、葡萄牙及荷蘭仍然都能夠出線，全賴上下一心。論實力格魯吉亞U21應該不及以色列U21，估計佢哋踢法會同分組賽分別不大，而且嚟到淘汰賽，更加要小心奕奕。

以色列U21最後一場分組賽以1比0擊敗捷克U21攞到出線資格，球隊擁有兩名世青盃季軍成員，包括首場分組賽射入德國一球嘅杜真文，同「左腳右踢」嘅哈拿伊利。以色列U21踢法富紀律性，盡量將對手進攻威力減弱，相信今場面對氣勢強勁嘅東道主，唔會強行硬撼，希望先行穩住後防，再搵突擊機會，佢哋近6場賽事開出5次半場和，不妨再追。

直播表

周六6:30pm 韓職 FC首爾 Vs 大田市民

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周日凌晨零時 U21歐國盃 格魯吉亞U21 Vs 以色列U21

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周日2:00am 阿甲 巴拉卡斯中央 Vs 河床

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周日3:00am U21歐國盃 西班牙U21 Vs 瑞士U21

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周日4:00am 國際賽 加蓬U23 Vs 埃及U23

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周日4:00am 國際賽 尼日爾U23 Vs 馬里U23

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周日9:30am 美洲金盃 危地馬拉 Vs 加拿大

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