41歲李娜出戰溫網　跟老友拍女雙爭元老賽

41歲李娜將出戰今屆溫網！官方消息指擁有兩屆大滿貫冠軍的中國球星李娜，將會夥拍老朋友波蘭的華雲絲嘉出戰女子元老邀請賽，這是她事隔5年後再回到溫布頓。

今屆溫網於下周一（3日）開打，中國今年共有破紀錄的11人躋身單打及雙打的正賽，當中包括鄭欽文、張帥、吳易昺及張之臻等，而作為中國網壇傳奇的李娜，也再次拿着球拍踏足這個草地大滿貫，自2018年夥拍日本名將杉山愛後，事隔5年再挑戰元老賽，與曾高居世界排名第二的波蘭名將華雲絲嘉夥拍女雙出戰。

李娜過去在職業生涯曾兩奪大滿貫錦標，分別是2011年法網及2014年澳網，並曾於澳網兩奪女單亞軍，而溫網則是她生涯最後一站的賽事，2014年溫網第3輪出局後，她告別網壇正式掛拍，而她在溫網曾3次躋身８強，遺憾未能更進一步。

今年溫網的元老邀請賽也有不少昔日球星參賽，剛宣布復出的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪、比利時「阿金」克莉絲塔絲、斯洛伐克的韓杜荷娃及「瑞公主」軒芝絲等，可謂星光熠熠。