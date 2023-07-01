完成內地集訓　香港金牛明晚「地標」鬥上屆冠軍

全國男子籃球聯賽明晚（2日）假修頓場館揭幕，由香港金牛對上屆冠軍廣西威壯。金牛近日完成內地集訓，回到主場作最後熱身，梁兆華表示作為本地球員參加NBL別具意義，非常期待「地標戰」。

香港金牛上月宣布成立，是香港首支獲准參加NBL的職業球隊，以修頓場館為主場。金牛共簽入18個球員，包括5個本地球員梁兆華、楊睿騏、許烜行、張峰碩和范浩雲；具CBA經驗的內地球員張昊、孫偉博、孫巍、畢繼光和李佳益；外援迪加拿（Samuel Deguara）和坎普（Maurice Kemp）。

大軍近日完成內地集訓，主教練劉鐵表示，雖然「地標戰」就要挑戰上屆冠軍，但球隊士氣不俗：「他們是上屆冠軍，而我們是新組建的球隊，可能與對方有點差距。無論如何，球隊都會保持爭勝心，全力以赴打出自己風格。」

港隊主力梁兆華和楊睿騏回到熟悉的修頓，但感受截然不同。「作為本地球員，代表香港球隊參與NBL別具意義，非常期待穿上金牛球衣，在主場球迷面前獻技。」梁兆華說。楊睿騏稱內地集訓成果豐盛：「球員已經完全上力，目前針對改善細節，希望比賽中盡量避免失誤。」

為隆重其事，金牛邀得台灣超人氣啦啦隊「樂天女孩」助陣，共有12人訪港，包括嘎琳、慧慧、琳妲、曲曲、紫庭、卉妮、陳伊、語芯、凱莉絲、阿布舞、熊霓和副隊長菲菲。球隊還準備了DJ打碟、音樂、燈光效果和紀念品予所有入場觀眾，希望把台灣P. LEAGUE+的體驗帶來香港，打造一場競技與娛樂並重的比賽。

今屆NBL回復主客制，共有12支球隊參加，包括廣西威壯、陝西信達、安徽文一、長沙灣田勇勝、武漢錕鵬、江蘇鹽南蘇科、石家莊翔藍、合肥狂風、遼寧益勝、河南賒店老酒、江西贛馳及香港金牛。聯賽於7月2日至10月6日上演，金牛於7月份有6場主場賽事。

香港金牛 vs 廣西威壯

日期：7月2日

時間：晚上7時30分

地點：修頓場館

門票：城市售票網

票價：$80/$100/$500/$1500