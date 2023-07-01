48歲威廉斯開季連贏3場　揚言期望兒子繼承衣缽

以48歲之齡，出戰第32個球季威爾斯桌球名將威廉斯周五（6月30日）於萊斯特市出戰桌球冠軍聯賽，展開新球季第1擊，隨即展現強大氣勢，連贏3場兼僅失1局，打入第2圈賽事。

威廉斯在小組賽被編入第6組，同組有另1位名將杜赫迪。威廉斯首場賽事對波蘭業餘選手Daniel Holoyda，已表現頗理想，當中兩局打出1cue 101及78度，最終直落3局擊敗對手。第2場鬥杜赫迪，開局即連取兩局，包括第2局1 cue 121度。縱使第3局被杜赫迪以129比4追回較接近紀錄，但威廉斯第4局回敬1 cue 92度，贏129比4，再贏1場。最後1場面對同胞Dylan Emery未有留手，再次直落3局擊敗對手，以連贏3場僅失1局的姿態打入第2圈分組賽。

這位球手賽後坦言對自己表現感到驚喜，並談到自己10歲的兒子現正征戰青年組賽事時，表示對方日後隨時轉戰職業，子承父業：「他十分享受打桌球，也許將來會成為職業球手，不過他目前僅得10歲，且看他是否真的適合在桌球發展。」

威廉斯在小組賽被編入第6組，同組有另1位名將杜赫迪。威廉斯首場賽事對波蘭業餘選手Daniel Holoyda，已表現頗理想，當中兩局打出1cue 101及78度，最終直落3局擊敗對手。第2場鬥杜赫迪，開局即連取兩局，包括第2局1 cue 121度。縱使第3局被杜赫迪以129比4追回較接近紀錄，但威廉斯第4局回敬1 cue 92度，贏129比4，再贏1場。最後1場面對同胞Dylan Emery未有留手，再次直落3局擊敗對手，以連贏3場僅失1局的姿態打入第2圈分組賽。

這位球手賽後坦言對自己表現感到驚喜，並談到自己10歲的兒子現正征戰青年組賽事時，表示對方日後隨時轉戰職業，子承父業：「他十分享受打桌球，也許將來會成為職業球手，不過他目前僅得10歲，即管看看他是否真的適合在桌球發展。」