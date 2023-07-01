瑞士豆腐防線頂唔住　西班牙火力全開大無畏

U21歐國盃8強，西班牙火併瑞士。「小狂牛兵」今屆表現對辦，喺B組2勝1和首名晉級，係爭冠分子，瑞士喺D組1勝2負，最後幸運地憑對賽成績驚險晉級，出到線已經要還神，今仗強弱分明，西班牙要撕破瑞士條豆腐防線話咁易，加上瑞士近7仗全開3球或以上，2.5球入球大穩陣。(Now 630周日凌晨3時直播)

西班牙喺小組賽未遇阻力，首仗大勝東道主之一羅馬尼亞3比0，第2輪再贏克羅地亞1比0，一早確定出線席位，第3輪作出個別輪換下，仍能與烏克蘭踢成2比2，憑較佳得失球力壓同分嘅烏克蘭首名晉級。效力布拉加嘅艾比雷斯上仗下半場中段後備落場都有「士哥」，喺小組賽累積攻入兩球，佢哋整條左路攻擊線特別弗，沙治奧高美斯、巴爾拿同桑米蘭達各有1球進帳，成為球隊火力泉源。

瑞士能夠躋身8強，完全係運氣使然，佢哋喺小組賽1勝2負，3仗失8球更係今屆最多，首仗2比1贏挪威後，第2同第3輪都輸波，其中上仗更以1比4大敗於法國腳下，但由於同組意大利又輸畀挪威，在3隊同得3分情況下，瑞士靠3隊之間對賽總入球多1球而取得出線權，但睇番瑞士上場要爭出線情況下，對住法國都輸到冇得踢，面對同法國同級數嘅西班牙，應該好多波入。