滑浪風翼港隊成立　3將出戰世沙運

香港滑浪風帆會今日（1日）宣布成立滑浪風翼代表隊，將派出陳晞文、何允輝和何智豪參加下月舉行的世界沙灘運動會。早前從滑浪風帆港隊退役的陳晞文，被滑浪風翼的速度和刺激吸引，冀爭取佳績，推動這項新興運動發展。

陳晞文和何允輝3月於亞洲滑浪風翼錦標賽稱王封后，獲得世沙運資格。「大師兄」何智豪則於世界盃暨世沙運資格賽，以亞洲首名姿態取得餘下一個席位。作為首批投入這項運動的本地好手，何智豪指出滑浪風翼相對風帆，對風速要求較低，而且器材方便收納，十分適合香港地理環境。

東京奧運代表陳晞文感謝家人幫忙照顧8個月大的兒子，讓自己有機會「復出」：「我目前是港隊兼職教練，幫助魏瑋恩和歐令揚準備亞運，又有家庭，很難得可以維持興趣，會好好珍惜機會。」陳晞文表示疫情期間開始接觸滑浪風翼，原本只是備戰東奧的調劑，沒想到一試著迷，認為它有潛質成為奧運項目：「我覺得滑浪風翼比iQFOiL（巴黎奧運新設板種）更好玩、輕盈、靈活，好易做到不同花式，相信將來會成為亞運及奧運項目。希望香港家長見到它的潛力，讓小朋友學習這項運動。」

睽違多時，再與「大師兄」何智豪和師弟何允輝並肩作戰，讓陳晞文倍感興奮：「很記得第一次和何智豪出Trip是亞沙運，當時覺得大師兄好惡，沒想到多年後他當了爸爸，還能一起去比賽。」雖然比起往年參加奧運和亞運，她的心態輕鬆不少，仍以獎牌作為目標：「我因為懷孕停了一年，世界進步得很快，但獎牌不是沒可能，只是需要努力。」