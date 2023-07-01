貴價新星借U21翻身　紐卡素唔使再買前鋒

英格蘭U21喺今屆U21歐國盃3戰3勝，前鋒安東尼哥頓表現出色，射入1球及1次助攻，呢位22歲新星今年1月以4,500萬鎊(約4.5億港元)轉會費由愛華頓加盟紐卡素後，交唔出功課，被嘲諷係「水貨」，但佢把握今次大賽機會，大踢身價波，揚言要力爭下季紐卡素正選。

安東尼哥頓可以勝任前鋒同翼鋒，被譽為當今英格蘭最天才橫溢新星之一，所以紐卡素今年1月冬季轉會市場不惜重金收購佢。不過，安東尼哥頓因為狀態欠佳，不獲「喜鵲」領隊艾迪侯域重用，哥頓仔亦承認未適應新球隊：「我加盟紐卡素後，的確狀態不足，球隊訓練非常高強度，並採取體力型踢法，真係有啲頂唔順，我希望趁今次參加U21歐國盃，提升狀態水平，雖然依家踢到70至75分鐘，就開始感到疲倦，但我相信情況會不斷改善。」

除咗安東尼哥頓之外，同樣今年1月轉會，由燕豪芬加盟車路士嘅右翼馬度基，喺今屆U21歐國盃亦非常搶眼，雖然佢冇入波或助攻，但表現活躍，踢法充滿娛樂性，上仗擊敗德國U21，佢當選最佳球員，8強對葡萄牙U21，隨時再有驚喜演出。