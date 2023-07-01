沙田馬場免費開放 市民感受賽馬氣氛

周六（1日）香港特別行政區成立26周年，香港賽馬會除了舉行「香港共慶回歸賽馬日」之外，更特別讓市民免費進入馬場公眾席。是日不乏首次入場的市民，冀能行個大運，感受賽馬氣氛，另外亦有市民因疫情3年未有入場，趁回歸日入場和朋友慶祝，場面非常熱鬧。

馬會為了分享特區成立26周年的喜悅，除了供市民免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席之外，亦在場內指定場畔快餐廳提供美食優惠，多款指定美食及飲品以71折發售，現場所見，馬場公眾席「好賞食」非常熱鬧，更有不少人大排長龍購買美食。首場開跑前，著名歌手炎明熹在馬匹亮相圈參與開幕匯演，分別獻唱3首名曲，除了炎明熹的忠實歌迷外，不少觀眾亦聽得甚陶醉。至於「中年好聲音」優勝者周吉佩，以及兩位參與者李佳與羅啟豪，均在馬場公眾席「好賞食」的表演台為馬迷現場表演。

賽馬方面，是日沙田馬場共10場黃昏賽事，當中焦點賽事係第4場香港回歸盃，騎師潘頓策騎的「知足常樂」大熱順利取勝。在頒獎典禮上，由香港特別行政區立法會主席梁君彥將獎盃頒予馬主李治邦，另外中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧頒獎盃予練馬師羅富全，至於中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源致送獎盃予潘頓。而第3場「粵港盃」，由全國人民代表大會常務委員會委員、香港特別行政區立法會議員兼內務委員會主席李慧琼議員，廣東省體育局局長崔劍，以及廣州市體育局局長譚愛英，分別頒發獎盃予勝出馬匹的馬主、練馬師及騎師。

馬會與粵穗體育局合作 推進大灣區體育發展

為貫徹落實《全國馬產業發展規劃（2020—2025）》、深化粵港兩地體育產業發展和體育文化交流，馬會昨於沙田馬場與廣東省體育局及廣州市體育局代表團會面，探討進一步推進粵港、穗港體育產業發展，並就深化合作達成一致共識。馬會與粵、穗體育局將在馬匹運動與馬產業，及體育誠信管理等多個領域深化合作，以助粵港澳大灣區建設。粵、穗體育局亦將支持馬會從化馬場的營運以及在從化馬場舉辦國際水準的速度賽馬賽事活動。