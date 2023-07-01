費度：戴拿模當弗有力搶分

西岸的第3、4位球隊將會在今仗作出正面交鋒，第3位的西雅圖海灣者將希望可以擊敗侯斯頓戴拿模，並終止主場的頹勢。

西雅圖上輪聯賽跟奧蘭多城只能夠在互無紀錄的情況下打成平手，近5場聯賽未嚐一勝，距離西岸榜首球隊有3分之差。

我相信西雅圖是美職聯其中一支防守表現最佳的球隊，20場聯賽一共有10場保持零封成績。然而，他們的問題在於前線方面，近5場聯賽有4仗未能取得入球，所以入球能力認真麻麻。

基斯甸路爾丹將要代表美國出戰金盃而有機會缺陣長達1個月，換句話說，他們將會缺少了一位前線主力球員，但上場沒有上陣的雷迪亞斯今仗很大機會復出於前場攻堅。這位秘魯前鋒今季飽受傷患困擾而影響表現，不過他依然是陣中最有入球威脅的球員。

另一邊廂，侯斯頓戴拿模上輪聯賽爆冷以0比3大敗於FC奧斯汀的腳下，但他們月初時卻兩度擊敗衛冕冠軍FC洛杉磯，表現相當出色。如今他們以兩分之差僅僅落後西雅圖，我認為艾米巴斯的入球數字以及赫達靴里拉於中場的好表現，是令到球隊現時處於聯賽榜前列位置的主要原因。但跟西雅圖一樣，侯斯頓亦有一些重心球員因為要代表國家隊或因傷而需要倦勤，當中包括相當之具影響力的巴拿馬中場球員卡拉史基拿。

雙方上個月對碰時，侯斯頓戴拿模以1比0小勝西雅圖海灣者，我感到今仗同樣會是一場五五波，所以我認為最終兩隊會和氣收場，各得1分而回。