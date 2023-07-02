權威記者爆料：尼馬傾掂重返巴塞隆拿！

巴塞隆拿迎美斯回歸計劃失敗後，有機會獲得另一昔日巨星回巢！據BeIN Sports權威記者Khaled Waleed爆料，巴塞隆拿已同巴西前鋒尼馬傾掂轉會條件，唯一障礙係呢位前鋒嘅超高人工。消息指巴塞將要求向巴黎聖日耳門(PSG)提出借用，並由PSG承擔部份人工，促成呢單驚天轉會。

PSG喺2017年以2.22億歐元(約19億港元)收購尼馬，經過6年後雙方都有意「分手」，上月一度傳出尼馬主動要求重返巴塞，並且願意大幅減薪，不過當時巴塞教練沙維話簽尼馬「唔係優先目標」。點知著名記者Khaled Waleed周六(1日)爆料，直指尼馬同巴塞已「傾掂所有轉會條件」。

Khaled Waleed喺個人twitter爆料：「如果PSG同意承擔部份人工，尼馬將會再為巴塞隆拿效力，除咗最明顯嘅人工問題之外，所有轉會條件都已經傾掂晒。」法國媒體指PSG希望騰出薪酬空間收購貝拿度施華、祖奧菲歷斯等目標，同樣希望盡快送走周薪達70萬歐元(約600萬港元)嘅尼馬。

Khaled Waleed係卡塔爾嘅「巴塞隆拿專家」，2年前曾率先報道沙維返巴塞隆拿執教嘅消息，上月亦曾搶先踢爆巴塞去卡塔爾搵贊助商解決財務困難，近日即盛傳有卡塔爾公司提出每年1億歐元(約8.55億港元)贊助費成為球會主要贊助商。