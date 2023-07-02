摩連奴親自斟介　格連活特有望投羅馬

曼聯新星格連活特自上年1月涉嫌毆打及強姦女友被捕之後，一直被球會「雪藏」，即使呢位21歲前鋒今年2月獲撤銷控罪，但由於輿論壓力及紅魔鬼女足反對，佢至今仍未獲「解凍」，新一季能否復出成疑，英國《太陽報》爆料，指羅馬教練摩連奴趁機聯絡格連活特，邀請佢加盟。

據悉曼聯領隊坦哈格及部份球員支持重新起用格連活特，但亦唔少反對聲音，格連活特希望會方盡快決定佢前途，令佢可以準備新一季賽事。以目前情況睇，曼聯好大機會將呢位前鋒外借去其他聯賽「過冷河」，消息人士指摩連奴趁機斟介，已經聯絡格連活特同佢嘅爸爸，傾加盟嘅可能性。

「寸王」2016至2018年執教曼聯期間，一手提拔格連活特，曼聯名宿畢特話摩帥一早已睇好呢位新星成才：「我當時緊曼聯青年軍，摩連奴見到格連活特之後，就叫佢去一隊操練，由於佢只係15歲，仲要返學，唔可以去一隊跟操。」2018年曼聯去美國進行季前集訓，摩連奴亦有帶格連活特一齊乘行，至今仍然對呢位愛徒念念不忘，想向曼聯借用，甚至買斷佢。

羅馬陣中有2位前曼聯球員尼曼查馬迪、基斯史摩寧，如果格連活特加盟，應該會好好照顧佢，轉戰意甲可能係格連活特嘅最大重生希望。