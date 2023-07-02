西班牙入4強　曼城新星力爭做「四冠王」

周日(2日)凌晨上演嘅2場U21歐國盃8強賽事激到爆，同樣法定時間90分鐘不分勝負，爭標熱門之一嘅西班牙U21戰至加時，以2比1擊敗瑞士U21，至於格魯吉亞U21同以色列U21打和0比0，以色列憑互射12碼勝出，首次晉身4強。

西班牙U21由效力曼城嘅沙治奧高美斯喺68分鐘射入打開紀錄，以為晉級在望，點知踢到補時，瑞士U21憑安杜尼入波扳平，需要加時決勝負。西班牙始終技勝一籌，由左閘桑米蘭達遠射入網，以2比1絕殺對手。西班牙U21晉級4強後，將會遇上法國U21對烏克蘭U21嘅勝方。沙治奧高美斯屬於曼城「三冠王」成員，依家向「四冠王」目標進發。

另一場8強，主辦國之一嘅格魯吉亞U21獲得大量國民支持，有44,338人入場睇波，再次刷新U21歐國盃史上單場最多人入座紀錄，呢支東歐球隊同以色列U21拉成均勢，踢足120分鐘仍然互無紀錄，需要互射12碼。

格魯吉亞5射只有3中，以色列4位球員主射全部入網，贏4比3晉級4強，將會同英格蘭U21對葡萄牙U21嘅勝方爭入決賽。