U21歐國盃8強　法國霸氣夠贏烏克蘭

U21歐國盃8強，法國U21大戰烏克蘭U21，傳統勁旅法國U21今屆強陣出擊，表現非常出色，踢3場分組賽獲得全勝，以小組首名出線，盡顯爭標決心。反觀烏克蘭U21整體人腳質素平庸，唯一球星梅迪歷狀態不足，仍然未曾上陣，對球隊幫助不大，難阻法國U21贏波晉級。(Now 630周一凌晨3時直播)

法國屬於青訓強國，近年人才輩出，現時U21陣容擁有唔少已打出名嘅猛將，包括屬於大國腳嘅中場卡夫蘭杜林，呢位新星屬於名將之後，爸爸係法國名宿杜林，佢有老竇優良遺傳，迅速冒起，獲得利物浦等多間大球會垂青。防線上有效力AC米蘭嘅後衞皮爾卡魯魯助陣，加上前鋒巴高拿腳風順，今屆上陣3場入2球，法國U21前中後三線實力平均。值得一提，法國7個入球分別由6位球員射入，可見進攻多元化，令對手防不勝防。

另一邊廂，烏克蘭U21喺分組賽3戰取得2勝1和，以小組次名出線，過程並唔輕鬆，其中羅馬尼亞U21一役，要靠對手擺烏龍先至險勝1比0，整體表現一般。呢支東歐球隊雖然徵召車路士貴價翼鋒梅迪歷，但佢一直未有披甲，似乎身體狀態出現問題。事實上，梅迪歷效力車仔期間表現令人失望，就算今場上陣，恐怕幫助亦唔大，烏克蘭U21遇上實力超班嘅法國U21，預料將陷入劣勢。

直播表

周日6:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs FC水原

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周一凌晨零時 U21歐國盃 英格蘭U21 Vs 葡萄牙U21

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周一3:00am U21歐國盃 法國U21 Vs 烏克蘭U21

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周一7:00am 美洲金盃 美國 Vs 千里達

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周一8:30am 阿甲 小保加 Vs 沙米恩圖

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周一9:00am 美洲金盃 洪都拉斯 Vs 海地

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周一9:00am 美洲金盃 墨西哥 Vs 卡塔爾

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