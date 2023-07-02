柏利施域離隊　香港東方新季易帥

香港東方籃球隊今日(2日)發出公告，感謝主教練柏利斯域過往3年來對球隊的貢獻，祝願他未來一切順利，意味着這位克羅地亞主帥已離隊。東方籃球隊領隊蔡芳裕（蔡Sir）證實消息，並感謝柏利施域助球隊再次稱霸ABL。而東方已物色對本地球壇熟悉的新教練，迎接銀牌及甲一聯賽。

柏利施域於2021年2月執教東方，帶領球隊於去年甲一聯賽打入決賽，今年捧走ABL。東方籃球隊於社交平台發表的公告指：「本會的付出和指導，為香港及東南亞籃球帶來正面影響。他一直是球隊上下十分敬重的教練，本會衷心祝福主教練未來一切順利。」

本地銀牌賽將於月中展開，東方今季招攬了擁本地球員身份的基拔爭標，配合居港外援麥洛連坐陣內線，加上一眾實力華將班底，被視為今屆銀牌大熱門，有望爭取隊史首座銀牌錦標。蔡Sir透露正物色新教練於短期內上任，「球隊覓新教練的條件包括他對香港籃球有充份認識，同時間對國際級籃球亦要具備視野，除此之外，訓練要嚴格，希望他對年青球隊的培訓提出好的方案。」東方一路致力發崛培訓年輕球員，給予機會新血發展潛能，提升香港籃運發展，以挑戰更高水平聯賽。