曼聯降低要求　轉買伊朗前鋒

曼聯一直有意簽入前鋒，但哈利卡尼、賀蘭特等目標人物，位位身價不菲，會方唔願意再大開水喉，英國《太陽報》指紅魔鬼退而求其次，計劃收購波圖嘅伊朗射手泰尼米，估計只需要支付1,700萬鎊(約1.7億港元)轉會費就有交易。

據悉曼聯今夏增兵預算只有1.2億鎊(約12億港元)，但日前收購車路士中場美臣蒙特，已經用咗5,500萬鎊，明顯「使大咗」。由於曼聯之前睇中嘅前鋒哈利卡尼、賀蘭特、域陀奧森漢、高路梅安尼、干卡路拉莫斯，身價由6,900萬鎊(約6.9億港元)起跳，主帥坦哈格手上唔夠錢買，惟有向「平價貨」入手，包括波圖射手泰尼米。

現年30歲嘅泰尼米4年前已經去葡超搵食，加盟里奧艾維，首季各項賽事上陣37場入21球，表現一鳴驚人，隨即被波圖收購。呢位身高1米85嘅伊朗國腳近4季入波都達「20+」，剛過去球季為波圖上陣51場入31球及14次助攻，包括以22球成為葡超神射手，比曼聯另1位收購目標干卡路拉莫斯多3球，並且身價低過呢位葡萄牙國腳一大截，所以紅魔鬼開始考慮改簽泰尼米。