雙雄博弈唔敢亂攻　英葡「細」均力敵

U21歐國盃8強大戰，英格蘭U21硬撼葡萄牙U21。「幼獅」一向穩中求勝，踢法小心謹慎，葡萄牙今屆進攻麻麻，遇強唔敢輕舉妄動，加上近年碰頭旺少交收，一於捧2.5球入球細。(Now 630周一凌晨零時直播)

英格蘭坐擁伊美路維、積及藍斯、居迪斯鍾斯、安東尼哥頓等常在英超上陣嘅小將，實力毋須懷疑，喺C組3戰全勝之餘，更入6粒兼保持清白之身，攻守兼備。

主帥卡斯利明顯重視防守，將進攻中場安祖高美斯改造成防中，令中後場組織更加暢順，減少被對手逼搶時導致傳送失誤，確保防線前堅壁清野，連同國際賽在內，近4仗全開2球或以下，可見一斑。

另邊廂，葡萄牙在A組死裏逃生，3戰獲勝和負各1，尾輪對比利時U21更喺末段先博到12碼建功才險勝2比1，以1分力壓荷蘭U21獲次名晉級，非常驚險。事實上，葡軍喺開打前失去因傷落選嘅法比奧韋拉，創造力大減，柏度尼圖、法比奧施華亦忘帶射門鞋，影響進攻效率，加上今屆3戰均有失波，今仗遇強唔敢冒進。

翻查紀錄，雙方近8次交手，有7次開2球或以下，加上依家踏入淘汰賽階段，大家都唔想一失足成千古恨，難免會更加小心翼翼，今仗唔慌多波入，2.5球嘅細盤有計。