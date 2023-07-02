U18足總盃　補時追和！傑志射贏12碼奪冠

「香港超級青年聯賽」足總盃U18決賽，緊接於U16決賽後，同樣於小西灣運動場展開，傑志與東方正面交鋒，最後雙方法定時間踢成2比2，「藍鳥」互射12碼贏4比2，總比數贏6比4奪冠。

今場與頭場U16決賽一樣，設有視像助理裁判執法。兩隊有部份球員為港超兵，包括傑志的袁振謙和曾俊軒，東方的楊棟棋及劉浩揚，4人悉數擔正出擊。雖然傑志開賽後採取主動，但東方反而先開紀錄，20分鐘何建臻在混戰中射入，領先1比0。到上半場中段，梁溢於禁區內吸引幾名東方球員包圍後撥橫，曾俊軒一腳射入，為「藍鳥」追平，兩隊半場踢成1比1平手。

48分鐘，東方角球攻勢，蔡健生混亂中攻門得手，助球隊再度領先。「藍鳥」之後拼命進攻，包括馬斐不時在邊路發難，惟多次組織都未能撕破東方防線，更屢屢被東方利用反擊創造機會。補時階段，林千裕禁區內犯手球，被罰極刑外，更領第2面黃牌被逐，馬斐射入12碼，傑志追成2比2。

兩隊法定時間打成2比2平手，直接以互射十二碼分勝負。東方頭3輪有兩人射失，反觀傑志3射全中，加上林澔希第4輪埋齋，傑志互射12碼贏4比2，總比數贏6比4，勇奪冠軍。贏得U18足總盃後，傑志男、女隊及青年軍合共捧走11個冠軍，十分誇張。

【2023至23球季‧傑志共奪11冠】

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