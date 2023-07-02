梁兆華神勇獨取16分　香港金牛NBL地標戰挫衞冕冠軍

全國男子籃球聯賽（NBL）周日（2日）揭幕，香港金牛於主場灣仔修頓場館迎戰上季冠軍廣西威壯，憑外援坎普轟31分，加上畢繼光17分、梁兆華和迪加拿各貢獻16分以102：91取勝。

上月成立的香港金牛為香港首支參加NBL的球隊，NBL地標戰硬撼上季冠軍廣西威壯，入座率高達9成。作為金牛主場，修頓除加入燈光、音樂效果外，更請來台灣超人氣啦啦隊「樂天女孩」助興，頗有大賽氣氛。

金牛今場派出畢繼光、隊長孫偉博、梁兆華、孫巍及外援坎普正選登場。首節金牛入局頗快，開段即與廣西威壯拉成均勢。落後至4：6時，金牛由香港代表梁兆華連續投進兩記三分展開反擊，前CBA後衞畢繼光亦接應坎普傳球轟入「三分彈」，助球隊打出15：0攻勢一度拋離至19：6。威壯的巴特和江凱以三分球回敬，首節金牛以28：23領先，其中梁兆華4射4中，得全隊最高的10分。

曾代表香港東方出戰ABL的馬爾他中鋒迪加拿後備上陣，第2節面對廣西威壯的塞爾維亞外援斯蒂馬克盡顯2米3身高優勢，包辦球隊頭7分。金牛另一外援坎普則彈跳力高且靈活，不時搶得進攻籃板補中，兩人為威壯內線帶來甚大壓力，此節合取19分，帶領金牛半場以53：41繼續領先。

換邊後形勢逆轉，廣西威壯率先打出9：0攻勢追至僅落後5分，迫使金牛叫暫停。上半場僅獲3分的威壯後龐崢麟此節大爆發，「裡外開弓」交出11分，助球隊反超前至72：71。

決勝節，楊睿騏和孫偉博合取7分，助金牛以79：77再度領先，威壯的斯蒂馬克轟4分追至平手。其後金牛的坎普連得4分再助攻給梁兆華上籃得手，加上迪加拿尾段交出「and 1」以及畢繼光轟兩球三分球，為金牛鞏固優勢，最終以102：91取得今季首勝。