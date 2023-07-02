29歲跳出舒適圈　梁兆華：香港球員有力進軍NBL

香港金牛主場擊敗上季冠軍廣西威壯，賽後楊睿騏（Ricky）感觸地說：「多謝金牛給我們這麼大的舞台，可以和內地球隊參加比賽。今場第一場獲勝覺得好感觸，這兩個月我們練得非常辛苦，大家一日比一日進步。」

楊睿騏和梁兆華上季於香港東方和南華各是主力球員，兩人今季跳出舒適圈，挑戰NBL舞台。金牛作為職業隊，一星期練足6日，每日3課訓練，今場得16分的梁兆華直言起初不適應，但現在已經習慣：「自己都29歲，我想趁30歲前看看衝到多遠。NBL球員對抗性強很多，整體水平更高，而且一季至少有22場比賽，和香港甲一很不同。以前在南華，各方面都很熟悉，可能舒舒服服就打完一季，但來到這隊，什麼都要靠自己拚回來。今年是我們第一年組軍，目標是打入季後賽，希望我可以保持穩定發揮。」

「兆華」亦相信未來會有更多香港球員進軍NBL：「香港球員很聰明，而且會思考，他們只需要一個渠道去接駁出面的世界。世界很大，這邊的青年隊已經是甲一水平， 現在的環境令香港籃球成長得好慢。」他又大讚主場氣氛熱烈，為他們帶來很大動力：「主場氣氛好好，感受到主客場的感覺。」