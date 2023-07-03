邁亞密證實斟蘇亞雷斯　再拍美斯經典重現！

美職球會國際邁亞密上月獲「球王」美斯加盟，即時成為球壇焦點，佢哋之後再簽布斯基斯同教練馬天奴，不過班主碧咸嘅大計仲未完！國際邁亞密會長馬斯周日(2日)證實，球會將喺2星期內再簽2至3名球星，其中一個係烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，佢同美斯喺巴塞隆拿曾合作6年，成為歐洲球壇經典組合之一，新球季有望喺美職重現！

國際邁亞密會長馬斯接受西班牙《國家報》訪問，親自透露碧咸嘅建軍大計：「仲會有2至3個球星加盟，我哋依家同佐迪艾巴傾緊，至於蘇亞雷斯嘅合約內有解約條款，但我唔知最後係咪真係可以成事。」36歲嘅蘇亞雷斯目前效力巴甲甘美奧，早前有傳佢因傷準備掛靴，但消息已被否認。

美斯同蘇亞雷斯喺2014年至2000年間一齊效力巴塞隆拿，加埋尼馬組成著名「MSN組合」，一齊贏過4次西甲冠軍，以及喺2015年勇奪歐聯冠軍。美職委員長當加伯亦對國際邁亞密嘅行動表示興奮：「我哋依家安排緊，希望好快會有正式宣布，呢個將會係美職嘅高光時刻。」

國際邁亞密會會喺7月15日前公布新加盟球員名單，美斯、布斯基斯已落實來投，斟介中嘅有蘇亞雷斯、佐迪艾巴，而馬斯所指可能出現嘅「第3人」，有傳可能係沙治奧拉莫斯或者目前正跟操嘅英格蘭前鋒連格，有望打造美職史上最星光熠熠嘅陣容。