追逐港將親姊步伐　王嘉祺撻出自己的天空

常說有兄弟姊妹參與同一個運動項目是雙面刃，因為外界總會把兩人作比較，對大家帶來不少壓力。將於月中代表香港，主場出擊參與「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」60公斤賽的王嘉祺，其姊姊王嘉莉不但皆為港隊成員，更不時在國際比賽斬獲獎項，不過「嘉祺」並沒有被壓力壓跨，更用一雙手打出屬於自己的天空。■圖、文：鄧文滔

「嘉祺」小學時看見比自己大5年的姊姊，玩柔道時英姿颯颯，感嘆「家姐好型」，所以開始學習柔道，並從中發現這項運動的魅力，縱使中學時期曾接觸足球等項目，但仍視柔道為真愛，他笑稱：「很喜歡把對手摔落地上的感覺，完成這個動作的一剎那很有成功感。」

期待與「嘉莉」出戰國際賽

「嘉祺」是目前港隊其中一顆耀眼新星，而其姊「嘉莉」早已展現天賦，在國際賽場取得不俗成績，包括今年4月及7月，分別在科威特和台北的亞洲公開賽奪得銅牌，3月更於「香港國際柔道錦標賽」勇奪女子48公斤金牌，向巴黎奧運進發。姊姊就如一座高山豎立在面前，「嘉祺」坦言難免感到壓力，希望能夠「追逐」姊姊的成就：「姊姊是一位非常厲害的選手，雖然我目前未取得重要獎項，但我會努力追逐她，跟上她的成就。」來年就會正式升上成年組的「嘉祺」續稱，非常期待與姊姊一同出戰國際賽，除了能互相照應，也可以互相鼓勵。

這位港隊「明日之星」近年嶄露頭角，去年在澳洲珀斯舉行的「大洋洲柔道公開賽」男子青年組60公斤級勇奪銅牌，首次在國際賽有斬獲，「嘉祺」回味當時的點滴時仍非常興奮：「那種感覺就像是，多年來付出那麼多後終於有回報，便立刻向家人報告好消息，姊姊亦不時稱讚我。」

「嘉祺」成長歷程離不開柔道，在旁人眼中他後來能在港隊中為人認識，似乎是理所當然的事，然而「嘉祺」一路走來絕非一帆風順，其中疫情期間體重上升，及後縱使成功減磅，但狀態未算理想，以致去年在亞青賽發揮不如預期，賽後更留下男兒淚，明白到要為比賽提前做好準備：「自己一向出戰55公斤級，但疫情期間升至60公斤，但減輕體重後影響狀態，因此現在會為比賽提前留意體重。」

主場作賽動力更大

現時19歲的王嘉祺，4年前曾參與「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」，於男子少年55公斤以下級別得第7名，如今4年過去，他對今屆成績保持平常心：「當然想奪得金牌，我到時必定會盡力一戰，不要讓自己留有遺憾，畢竟是最後一年出戰青年組賽事。」本屆賽事同樣在香港舉行，「嘉祺」謂會令大家更有動力奮戰：「雖然在主場比賽壓力會較大，但動力也會比平常更高，因為有多些人為自己打氣。」

王嘉祺檔案

出生日期：2003年10月6日（19歲）

參賽項目：男子60公斤以下級別

主要獎項：大洋洲柔道公開賽60公斤級銅牌（2022）

香港國際柔道錦標賽60公斤銀牌（2023）