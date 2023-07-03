英格蘭U21殺入歐國盃4強　藍斯受傷拎枴杖

周一(3日)凌晨U21歐國盃8強賽事，英格蘭U21以1比0擊敗葡萄牙U21殺入4強，將會同以色列U21爭奪決賽資格，不過「小三獅」今仗亦付出沉重代價，中場積及藍斯下半場勇戰傷出，賽後被影到要拎枴杖離開球場，準決賽多數唔能夠候命。

英格蘭U21喺分組賽3戰全勝兼未失1球，今仗面對葡萄牙U21早段即刻搶攻，34分鐘一次美妙組織，今屆串演前鋒嘅安東尼哥頓接應基比斯韋特傳中，禁區內輕鬆射入。英格蘭U21領先後明顯縮後，被葡萄牙U21控制形勢，67分鐘更有積及藍斯受傷，不過英格蘭U21仍能堅守城池，保住1比0勝局。

效力阿士東維拉嘅積及藍斯賽後被影見拎枴杖，領隊卡斯利賽後表示：「我哋會再幫佢檢查，但肯定唔會冒任何風險，就算打止痛針可以喺下場上陣，我哋都唔會咁做，佢嘅足踝依家腫晒，但佢會得到最好嘅治療。」另一場8強賽事，烏克蘭U21以3比1淘汰法國U21，4強將會面對西班牙U21。