港羽男單主教練落實　前世界亞軍黃綜翰領軍衝奧運

香港羽毛球代表隊男單主教練人選終於揭曉，曾奪得世錦賽亞軍的馬來西亞名將黃綜翰，將帶領香港男單並以明年巴黎奧運為目標，他將於本周五（7日）上任。

早前馬來西亞藉教練黃達明突然辭職，打亂了兩位正準備巴黎奧運的的男單球員伍家朗及李卓耀的訓練部署，黃達明竟於5月落實加盟馬來西亞好手李梓嘉團隊，提早離開港隊，香港「一哥」伍家朗更為此在社交平台發文，指這個做法「把我們放在一個很尷尬的處境上」，已退役的黃永棋日前就透露，會暫時帶領伍家朗及李卓耀四出征戰，直至新主教練上任。

今天港隊落實新任男單主教練一職黃綜翰接替，而這位球員時代曾叱吒一時的馬來西亞名將，職業生涯共贏得7項錦標，其中2003年曾打入世錦賽決賽，僅敗予中國的夏煊澤屈居亞軍，世界排名最高達第2名，退役曾擔任馬來西亞羽毛球總教練總監以及總單打教練總監。港羽隊總教練何一鳴指與黃綜翰大約簽約兩年，有信心他能勝任工作，與球員合作愉快：「他在訓練球員方面很有經驗，希望他能跟球員打成一片，除了幫助球員增進球技，也可以跟他們其同進退，一起進步。」