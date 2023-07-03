利物浦繼續出擊　力斟修咸頓中場

剛宣布簽入蘇保斯拉爾嘅利物浦，組軍行動全速推進，多間傳媒報道，佢哋下個目標就係修咸頓19歲比利時中場羅美奧拉維亞，修咸頓標價高達5000萬鎊(約5億港元)，利物浦佔領先位置。

《talkSPORT》報道，由於修咸頓降班，羅美奧拉維亞離隊已成定局，之前阿仙奴、曼城同曼聯都視之為目標，車路士更將佢列為收購摩西斯卡些度嘅後備人選，消息指利物浦準備向修咸頓報價，並喺呢場爭奪戰中領先。

羅美奧拉維亞出身於曼城青訓系統，但由於曼城中場冇位，佢去年接受修咸頓報價離隊，轉會費1230萬歐元，並立即受到重用，雖然無力止球隊降班，但佢個人表現出色，上陣34場入1球1助攻，場均2.07次搶波、1.17次攔截同0.83次解圍，防守數據優異。

羅美奧拉維亞同曼城有4000萬歐元回購條件，不過要出年夏天先生效，所以利物浦係買嘅話就要快手，修咸頓亦希望收取更多資金重建，爭取重返英超。