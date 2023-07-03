各地特色球場　超越你想像

●盧頓重返英超 「民居主場」先搶Fo

盧頓新一季進軍英超，雖然未知表現係點，但佢哋嘅「民居球場」率先成為焦點，事關球場正門入口只係兩道藍色鐵門，球迷入場前仲要先穿過附近民居嘅後巷，相當有特色。其實世界各地仲有好多特色球場，各位球迷有興趣嘅話，下次旅行不妨造訪一吓。

●兩座世界遺產中間文化氣息重

克羅地亞近兩屆世盃分別獲得亞軍及季軍，成績好之餘更加帶動當地旅遊業，吸引唔少球迷「朝聖」。講到克羅地亞球場代表，就要數恩加利斯特巴達利查球場（Igraliste Batarija）。

呢個球場係克羅地亞非聯賽球隊托基亞嘅主場，雖然大約只有1,000個座位，但佢位處兩座聯合國世界遺產司庫城堡同聖馬可中間，充滿歐洲中世紀文化氣息。因此去呢個球場已經唔係睇波咁簡單，簡直係一次歷史文化穿梭之旅。

●全球最靚景觀球壇世外桃源

位於挪威羅弗敦群島嘅Henningsvaer球場，雖然冇任何先進設備，甚至連觀眾席都欠奉，但因為天然嘅四面環海超靚景色，同得天獨厚嘅純樸氣息，成為足球界中嘅「世外桃園」，連國際足協都曾經專登介紹畀球迷認識。

Henningsvaer球場並唔屬於任何球會，佢由一個得500人嘅小漁村村民合力興建，畀村內小朋友踢波，呢個小島球場同陸地唯一通道，只係一條1983年興建嘅小石橋，正正由於「與世隔絕」，先令呢個球場不食人間煙火，被譽為「世界最靚足球場」。

●「綠色鱷魚」外形夠霸氣

「鱷魚球場」Timash Arena位於土耳其第4大城市布爾薩，係土耳其球隊貝沙主場。貝沙別名「綠色鱷魚」，所以當佢哋2015年翻新主場時，將球場整到成條鱷魚咁，入口係鱷魚嘅血盆大口，單睇外形真係霸氣十足。

不過呢個可容納44,000人嘅球場可能「煞氣」過重，自球場啟用後貝沙成績嚴重倒退，依家更降到落土乙。今年3月歐國外土耳其亦喺呢個球場迎戰克羅地亞，結果輸0比2。

●2,000米山上全歐海拔最高場地

希斯菲特球場座落於瑞士瓦萊州嘅Gspon小山村，亦係業餘球隊GS Gspon主場，球場位處2,000米高嘅山上，屬全歐洲海拔最高球場，除坐纜車外，冇任何交通工具上到去。

希斯菲特球場最多只可容納200名觀眾，亦比一般球場細，只踢不設越位嘅8人賽。2008年舉行過歐洲山村足球錦標賽，1年後前拜仁慕尼黑及瑞士國家隊主帥希斯菲特，贊助呢個球場嘅人造草皮，因而改名，同時由於高海拔空氣稀薄，被認為有利主隊。

●全球最大浮動球場變搞演唱會

2007年啟用嘅新加坡濱海灣浮動體育場，又稱為濱海灣浮動舞台，由15個鋼製浮台組成，可容納30,000人，位於新加坡濱海灣蓄水池，面積比新加坡國家體育場大5%，屬全球最大浮動球場。球場曾經計劃為新加坡國家隊專屬主場，但最終擱置，之後主要舉辦演唱會，亦係一級方程式賽車第17同18彎嘅一部分。不過體育場現正進行拆卸重建工程，將改建為永久建築物。

●購物中心天台入場要先搭𨋢

塞爾維亞超聯球隊禾杜域有個同名球場，又名「購物中心球場」。球場原址本身都係一個叫Dejan Majic嘅球場，1912年已經用緊，直至2010年拆卸重建。禾杜域球場位處一座購物中心4樓天台，難怪有球迷講笑話去呢度睇波，要搭𨋢是常識吧！呢個球場亦係塞爾維亞超聯首個及唯一一個人造草場，球場離地24米。雖然得5,174個座位，但規格通過歐洲足協規定，可上演歐洲賽事。

●隔籬住宅大廈街坊隨時食波餅

華歷簡奴主場特里薩里維羅球場，係另一個歐洲著名嘅「民居球場」，位於馬德里南部Vallecas社區中間，呢度係以工人階級為主嘅住宅社區。球場早於1924年已經喺度，之前試過四面環樓，經過多年重建後，都係只得三面看台，其中一邊龍門後邊係一塊高牆，後面就係馬路同兩幢住宅。

舊年11月，皇馬聯賽作客2比3不敵華歷簡奴，其中費達歷高華維迪喺一次角球攻勢，禁區頂邊走邊射，點知個波炒到去球場後面嘅民居入面，要居民幫手入屋執番個波，場面搞笑。