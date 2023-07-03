【巴甲】戈亞斯上盤機不可失

巴甲榜末搶分戰，戈亞斯主場迎戰哥列迪巴。兩隊都係護級分子，戈亞斯近況稍佳，近3仗取得兩勝，今場更有主場之利，贏波機會睇高一線，至於哥列迪巴今季聯賽踢咗12場都仲未開齋，6仗聯賽作客更錄得1和5負，今場隨時又要送分，戈亞斯小讓平半，上盤機不可失。（周二早上7時開賽）

戈亞斯同哥列迪巴近年都係難兄難弟，2020年一齊降班，一年後兩隊齊齊升班重返巴甲，上季亦雙雙護級成功，今季一開波兩隊又跌落榜下游，現時戈亞斯情況冇咁惡劣，今季12戰取得3勝2和7負，暫時有11分，具一定搶分能力，而且佢哋喺南美球會盃G組更以6戰3勝3和佳績高踞榜首，以球隊展示嘅戰鬥力，照計今年唔憂降班。

哥列迪巴情況就差好遠，佢哋今季開局連場失利，12仗僅得4和8負未嘗一勝，僅入9球失26球，失球數字排巴甲倒數第2，當中作客狂失18球，包括上仗作客1比5大敗於甘美奧腳下，聯賽作客1和5負成績墊底，已淪為各隊嘅「私房菜」，其他球隊對住哥列迪巴都以全取3分為目標，贏唔到就好蝕底，相信戈亞斯今場都有同樣心態，主場迎戰魚腩，正係開大餐嘅好時機。