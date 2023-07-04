【官宣】謝拉特登陸沙特　搶簽利物浦隊長

沙特阿拉伯聯賽再獲猛人加盟！英格蘭名將謝拉特周二(4日)宣布執教伊蒂法克，雙方簽約2年。伊蒂法克雖然唔係沙特主權財富基金(PIF)旗下4大球會，但佢哋亦有足夠財力挑戰列強，據報謝拉特已瞄準多名頂級球星，組軍第一擊更會向母會利物浦埋手，希望簽入「紅軍」隊長佐敦軒達臣。

43歲嘅謝拉特上年被阿士東維拉炒魷後一直無業，2星期前獲邀去沙特傾談合作，當時謝拉特表示：「沙特請我過嚟傾合作，但呢一刻我唔會行呢條路。」估唔到半個月後情況180度轉變，伊蒂法克周二宣布謝拉特加盟，主席艾達巴興奮表示：「謝拉特嘅加盟，令到沙特聯賽再向前跨出巨大一步！」

伊蒂法克上季沙特聯賽只排第7位，陣中亦冇任何著名球星，雖然佢哋冇PIF嘅「無限資金」做後盾，但本身財力亦相當強大，謝拉特嘅上任亦會揭開瘋狂組軍序幕，英國《每日郵報》消息指，利物浦隊長佐敦軒達臣係頭號獵物，而菲臘比古天奴、艾華路莫拉達同奧巴美揚都係目標名單之一。

作為利物浦「傳奇隊長」，謝拉特同現任「紅軍」隊長佐敦軒達臣曾做過4年隊友。佐敦軒達臣同球會仲有2年合約，不過利物浦今夏決心年輕化，中場線已引入阿歷斯麥亞里士打同蘇保斯拉爾，加上居迪斯鍾斯、哈維艾利洛等新星嶄露頭角，今次可能係33歲嘅佐敦軒達臣最後一個獲豐厚肥約嘅機會。