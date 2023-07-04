歌莉嘉芙携大威「一輪遊」

溫網開鑼日即爆出冷門，7號種子被譽為是「小細威」的美國新星歌莉嘉芙，在女單苦戰三盤後不敵外圍賽晉級的同胞簡蓮（Sofia Kenin），首圈出局；同日，43歲的「大威」V威廉絲負傷上陣，最終都是「一輪遊」。

19歲的歌莉嘉芙與簡蓮合演了一場高水平的首圈比拼，雙方激戰三盤後，成為今屆溫網宣傳重點之一的歌莉嘉芙，以4比6、6比2、4比6慘遭淘汰；然而24歲的簡蓮雖然從外圍賽晉級，但來頭不弱，曾於2020年贏得澳網錦標，惟因為受到傷患影響，排名急跌，難怪她贏波之後其教練形容此仗感到「超自豪」。

樣貌跟威廉絲姊妹有點相似的歌莉嘉芙是網壇的一顆超新星，更是美國網壇的新希望，而她於2019年以15歲之齡從外圍賽晉級，並擊敗五屆溫網冠軍「大威」V威廉絲勇闖16強，一鳴驚人。歌莉嘉芙賽後稱:「我知道首圈對我來講是不容易，我已盡了所能，但仍未足夠，我只道還有很多方面需要改善。」

另邊廂今年獲得外卡參賽的「大威」，與歌莉嘉芙同一命運，這位43歲的五屆溫網女單冠軍開賽不久在網前的一記救球，再加劇了其右膝傷勢，但她頂住傷痛最終以4比6、3比6不敵烏克蘭的絲維杜蓮娜，完成了她紀錄性第24次在溫網女單比賽。

至於「一姐」施華德未有受到早前懷疑食物中毒的影響，首圈輕鬆以6比1、6比3擊敗中國的朱琳晉級。