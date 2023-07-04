費達拿將再現溫網　祖高域迎29連勝

去年宣布掛拍的瑞士傳奇費達拿周二將會亮相溫布頓中央球場，獲大會對他的功績作出表揚，並接受觀眾的祝賀。

41歲的費達拿過往曾8奪溫網錦標，並於2003至2007年贏得五連冠，而在2009、2012及2017年都贏得此項草地大滿貫，超越了美國網壇傳奇森柏斯的7冠紀錄。溫布頓賽事總監Sally Bolton表示:「中央場精心安排儀式，以表揚他成為在這裡贏得最多單打冠軍的男士，我們將慶祝這些成就，並感謝他帶來的所有回憶。」Sally亦透露同樣去年掛拍的7屆女單冠軍S威廉絲也獲邀請，但考慮到41歲懷有第二胎的這位美國孕婦長途跋涉，「我們當時祝福她一切順利，希望明年能夠見到她。」

至於擁有紀錄性「23貫」的塞爾維亞天王祖高域，正追擊費達拿的溫網紀錄，他周一於男單首圈即使遇到落雨，但沒被影響下以6比3、6比3、7比6(7比4)擊敗阿根廷的Pedro Cachin，躋身64強，迎來大滿貫賽事22連勝及於溫網的29連勝，向溫網五連霸進發。若祖高域今年再度封王，將追平費達拿的8冠紀錄，並將大滿貫奪冠紀錄再推高24個。