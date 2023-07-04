區天駿為港寫歷史　斯帕24小時耐力賽奪銅盃冠軍

香港賽車運動員區天駿（Antares Au），周日（2日）於比利時斯帕24小時耐力賽寫下香港賽車壇新一頁，他與隊友於賽事的最後關頭反超對手，贏得銅盃（Bronze Cup）冠軍（全場第13名），成為首位贏得此項年度大賽錦標的香港賽車手。由 Antares 與隊友合作駕駛的20號 Huber Motorsport保時捷911 GT3 R (992)戰車絕不容小覷，在這場逾70多部賽車同場競逐的比賽上，他們於周五的排位賽中擊敗一眾好手，取得全場排頭位資格，是首次有銅盃賽車能夠造出此佳績。他們更在比賽中造出2:17.087的全場最快圈速，打破此項賽事的GT3圈速紀錄。區天駿與他的三名隊友：意大利車手Matteo Cairoli，以及兩名德國車手Tim Heinemann及Jannes Fittje的出色合作，亦令區天駿成為首位於比利時斯帕24小時耐力賽奪冠的香港賽車運動員。

在經歷過去年比賽早段的意外退賽之後，區天駿再次捲土重來，帶著對勝利的渴望，以及為彌補自己的心情再次參加今年的斯帕24小時賽。這名港將在賽前未有怠慢，在轉投新車隊並駕駛新戰車後，Antares非常積極為熟習賽道作充分準備。包括在月前在同一場地上出戰並贏得國際GT公開賽（International GT Open）冠軍，務求提升比賽狀態以應付這項被公認為最困難的耐力賽事。此外，在教練及車隊工程師的協助下，Antares亦以賽車模擬器作大量賽前訓練，為參賽做足準備。

由區天駿及其隊友所合作駕駛的20號戰車，於周四的排位賽上已有過人的表現。藉著合時的天氣狀況，他們更成功晉身全場最快20名終極的超級排位賽。在周五的超級排位賽中，每部賽車只有一次機會做出有效時間，由Matteo Cairoli 駕駛的保時捷911 GT3 R戰車造出全場最快的極佳時間，擊敗連同保時捷以及其他車廠派出的所有廠隊賽車，為車隊取得全場第一兼可獲排頭位出賽資格。這是斯帕24小時賽在近10多年以來首次由非職業車手取得排頭位資格，也是自1968年以來再度有保時捷賽車獲得這個榮譽。

由於天雨關係，正賽由安全車領航下起步，使20號的保時捷戰車可順利起步帶出。他們在比賽初段一直保持在最前的位置，在有多達21部賽車參加的銅盃賽事中領先，這個組別的參賽數目也是今屆之冠。當比賽進入晚間之後，他們逐漸受到專業組別車手的挑戰而名次有所下滑。這段時間車隊的比賽狀況不太理想，至周日凌晨時，他們的名次更一度下跌至組別第7位。

在以多變著稱的斯帕24小時賽上，面對逆境的 Huber Motorsport 憑著穩定的發揮和努力成功扭轉形勢。區天駿亦利用他的經驗，在晚間的數次接力中成功避免犯錯並且持續造出穩定的圈速。Antares 的策略是在黑夜時段中完成賽例所規定的駕駛時間，一般來說這會是由職業車手負責。他的隊友們則盡力保守戰車免受損害繼續作賽，結果這成為他們於周日下午贏得比賽勝利的關鍵因素。

比賽直到尾段迎來戲劇性的發展。因為在之前的黑夜時段中，他們使用有別於其他對手的比賽策略，20號戰車在比賽末段從後趕上，成功超越正受不同程度損壞而減慢速度的其他對手。而車隊適時的進入維修站策略，使戰車可避開車群不受阻礙的作賽，令他們造出全場最快圈速（2:17.087）兼成功打破於2022年賽事創下的圈速紀錄。在比賽的最後兩小時，Huber Motorsport 的保時捷戰車憑著速度的優勢和完美的執行能力重回比賽三甲的爭奪位置，更在最後的一小時比賽上奪回組別首名於銅盃中再次領先。最終區天駿及其隊友帶著約30秒的領先優勢，以銅盃第1名，全場第13名衝過終點，名次更是在銀盃冠軍的前面。

對區天駿而言，這確實是一個非凡的比賽周末。他書寫了香港賽車運動歷史的新一頁，成為首位帶著香港區旗站上斯帕24小時賽頒獎台的最高一級的香港賽車運動員。這對香港車手來說是一項令人自豪的成就，對他所屬車隊而言也是一個童話般的故事。這次於比利時的驕人成績，亦使他們在洲際GT錦標賽獨立盃（IGTC Independent Cup）中，成功獲取最多的錦標賽積分。