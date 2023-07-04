費度：洛杉磯打吡「大」戰味濃

洛杉磯銀河與FC洛杉磯進入今場打吡大戰前，狀態均為一般，洛杉磯銀河連續4場聯賽打和，FC洛杉磯近6場聯賽更加有4場是輸波收場。

然而，洛杉磯銀河於這4場不勝走勢中，當中有3場屬作客賽事，上周末作客以2比2賽和聖荷西地震，算是一個不錯的成績。

老將前鋒查維亞靴南迪斯因傷需要長時間缺陣，換句話說，普雷斯頓祖特會在前線領軍，他近3仗一共攻入兩球，我認為他將會充滿信心，迎接今場洛杉磯打吡大戰。

右路的杜格拉斯哥斯達自從傷愈復出後狀態相當好，洛杉磯銀河近5個聯賽入球，就有4球是由他助攻得手。此外，左路的泰拿保特亦戰力十足，故我相信洛杉磯銀河可於邊路產生威脅。

FC洛杉磯上輪聯賽作客以0比2不敵FC達拉斯，表現差勁，今仗需要交出反彈表現才可，但我認為他們在中堅捷西斯梅里路因傷避戰，以及另一位守衛艾朗朗治需要代表美國出戰金盃而缺陣，後防殘缺不穩。

前線方面，丹尼斯布安加面對FC達拉斯時錯失了幾個入球機會，但他整體跑動極多，相信他今仗仍會成為球隊的主要入球來源，而卡路士韋拿及保古斯，亦可為球隊提供創造力。

今仗任何一方獲勝，將可大大提升士氣，加上現場氣氛熾熱，我預計今仗入球不會少，而FC洛杉磯將可作客全取3分。