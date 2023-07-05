加拿祖「囂張」慶生　被批暗踩兩大球王

曼聯新星阿歷真度加拿祖剛於7月1日度過19歲生日，佢「慶生」相片流出，引起牽然大波，皆因相中有2位分別身穿阿根廷及葡萄牙球衣嘅侏儒症人士，拎住印有7號嘅生日蛋糕同加拿祖合照，網民批評呢位翼鋒太囂張自大，唔止妄自尊大，吼住傳奇7號球衣，仲有暗踩兩位球王美斯同C朗之嫌。

據悉阿歷真度加拿祖邀請一眾好友，出席佢嘅生日派對，又影相又拍片，最爭議性一幕出現喺推出生日蛋糕環節，2位患有侏儒症人士分別身穿阿根廷及葡萄牙球衣，一齊拎住蛋糕出場，問題係加拿祖同葡萄牙扯唔上關係，唔明點解其中1位推蛋糕出場嘅人士會着葡萄牙波衫，二來請患有侏儒症人士推出蛋糕，令人聯想起阿根廷球王美斯曾經患有侏儒症。因此，網民認為派對搞手有心貶低美斯同葡萄牙球星C朗，借2位侏儒症人士陪襯加拿祖。

另一個爭議點係蛋糕上除咗有19字樣代表阿歷真度加拿祖19歲生日，同時有7字，亦令人費解，皆因加拿祖喺阿根廷及曼聯都唔係着7號，令人懷疑佢自己「加冕」成為傳奇7號。

此外，阿歷真度加拿祖嘅社交網Instagram「粉絲」日前突破700萬大關，佢發放一張合成照慶祝，背部有7字，下面有百萬字樣，再次令人聯想加拿祖已經將7號視為囊中之物。不過，阿根廷國家隊7號屬於迪保羅，加拿祖此舉明顯唔尊重隊友，至於曼聯7號自C朗離隊之後一直懸空，加拿祖似乎想為自己造勢，爭取獲得呢件代表王牌嘅球衣。

不過，加拿祖無論喺球會或國家隊都唔係主力，但卻妄想要獲得7號，難怪惹來批評指佢未紅先驕。