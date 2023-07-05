簽咗蒙特仲未夠　曼聯仲想買費倫中場

曼聯簽入車路士中場美臣蒙特之後，仍然準備繼續增添中場人腳，根據意大利媒體《Violanews》爆料，紅魔鬼已經同費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特達成個人待遇條款，將會簽入呢位26歲摩洛哥國腳。

蘇夫恩岩拉伯特喺荷甲出道，曾經效力烏德勒支、飛燕諾，其後轉投比甲布魯日，4年前被外借去意甲維羅納，近3季一直屬於費倫天拿主力，有份協助球隊打入今屆歐協聯決賽，亦係摩洛哥打入上年世界盃4強嘅功臣，由於表現出色，早已獲歐洲各大球會垂青，加上佢踢防守中場因而有「摩洛哥加度素」之稱。

蘇夫恩岩拉伯特上月為摩洛哥踢完對維德角嘅熱身賽後，突然缺陣4日之後嘅非國盃外圍賽，領隊列格拉基爆響口話佢需要處理轉會事務：「岩拉伯特今年踢咗好多比賽，我唔想佢冒險，特別係佢好快會轉投新球會。」岩拉伯特嘅經理人亦指費倫天拿對於出售呢位防守中場持開放態度，只要價錢合理就會放人。

除咗曼聯之外，巴塞隆拿、馬體會都睇中蘇夫恩岩拉伯特，以目前情況睇，似乎紅魔鬼佔先機。