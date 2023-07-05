傳奇守諾言再現溫布頓！費達拿：懷念歡呼聲

瑞士天王費達拿周二重回溫網中央場，魅力依然，再成為這項草地大滿貫的焦點人物，更被安排到英國王室廂座與王妃凱瑟琳一同觀戰，令球迷及球員都感到興奮。

全英俱樂部特別為費達拿安排了一個歡迎儀式，以表揚這位8屆溫網男單盟主作出的貢獻，同時這也是41歲的瑞士傳奇自去年9月宣布掛拍後，首次再踏足溫布頓。費達拿携同愛妻被安排坐在英國王室廂座，首場比賽就是觀嘗衞冕女單哈薩克拿芭堅娜對美國羅傑絲的首圈比賽。

即使去年被邀請參加溫網中央場100周年，但費達拿坦言時隔一年重回昔日自己的英雄地，心情輕鬆了很多:「現在的感覺OK了，去年真是很困難，因為我還是想嘗試繼續比賽，但膝蓋問題令我很掙扎。」

「去年是中央場100周年，我來到這裡，聽到令我難以置信的掌聲...我記得自己在場上講過，我希望明年再見大家，我真是這個意思的，有趣的是，我不想錯過在場內的所有，惟我知道身體真是頂不住。」費達拿仍然很享受在溫網球場的出現，或者可以轉個角色，「我認為我不能再比賽，也不是一件壞事，我可以作為忠實球迷觀看比賽及關注網球運動。」早前費達拿與王妃凱瑟琳齊齊學做球僮，迎來正面反應，令外界更注意到球僮都是網球賽事不可缺少的一環。