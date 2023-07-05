Ｕ21歐國盃4強　烏克蘭奇兵速擒西班牙

Ｕ21歐國盃4強大戰，西班牙火併烏克蘭。「小狂牛」今屆賽事展示強大攻力，4仗累積攻入8球，相信今仗繼續強攻對手，烏克蘭上仗爆冷淘汰奪標熱門法國，球員團結兼戰意高昂，預計會為西班牙帶來極大威脅，值得留意嘅係烏克蘭近4仗3次先入波，包括雙方今屆小組賽交鋒踢成2比2，都係由烏軍先破門，一於博冷要烏克蘭「第一隊入球」。（ViuTV 96台、Now 630周四凌晨3時直播）

西班牙在小組賽2勝1和，靠得失球力壓同分嘅烏克蘭首名出線，不過上仗8強惡鬥瑞士就略為失色，踢到加時先憑桑米蘭達加時建功，以2比1險勝過關，球隊今屆4仗攻入8球，其中布拉加中鋒艾比雷斯、串演左路翼鋒嘅沙治奧高美斯、左閘桑米蘭達各累積攻入2球，加上左中場巴爾拿亦有「士哥」，整條左路都係球隊入球保證，但同時佢哋近兩仗失3球，後防唔係太穩陣。

烏克蘭今屆有身價1億歐元嘅大國腳梅迪歷「降格」領軍，球隊表現亦冇辜負佢嘅付出，小組賽與西班牙鬥到同分，最後僅以得失球差次名出線，8強對法國雖然先落後，但憑蘇達高夫梅開二度半場已經反先，再由邦達蘭高埋齋反勝3比1殺入4強，佢哋同樣4仗攻入8球，攻力不下於西班牙，其中蘇達高夫今屆累積3個入球，暫列射手榜榜首，正係殺得性起，加上近4仗3次先入波，今場隨時再度先發制人。

直播表

周四凌晨零時 U21歐國盃 以色列U21 Vs 英格蘭U21

Now 630、Viu TV 96

周四3:00am U21歐國盃 西班牙U21 Vs 烏克蘭U21

Now 630、Viu TV 96

周四8:30am 阿甲 河床 Vs 高隆

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