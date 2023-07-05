港超聯　傑志足球學院成「亞洲足協菁英計劃」二星學院

傑志周三（5日）宣佈，傑志足球學院早前獲亞洲足協確認成為香港首間「亞洲足協菁英計劃」二星學院。截至2023年6月下旬，亞洲足協一共向六個國家或地區中的總共十一間與球會有關連的足球學院發出了「二星學院」的認證。

傑志足球學院於2021年獲得「亞洲足協菁英計劃」一星學院的認證後，一直繼續尋求進步，希望培育出更多優秀足球員。傑志足球學院創辦人伍健先生表示：「這是一個令人振奮的消息。自獲得一星的認證後，學院在硬件和軟件上都不斷尋求突破及進步，當中包括成立『香港中文大學x傑志醫務中心』及傑志膳房，為不同年紀的精英足球員提供運動科學、運動醫學和運動營養學的支援。醫務中心有先進的醫療及訓練設備，長期為球員提供數據，讓教練團能為每位球員度身訂造其個人發展計劃。此外，傑志亦委任了比利時的足球顧問公司Double Pass，協助傑志加強教練培訓，務求全面提升青年球員的水平。這些工作都是傑志可以取得二星認證的關鍵元素。」

「亞洲足協菁英計劃」共分為三個等級，而能夠成為二星學院需要在各方面達標，甚至達至專業水平，當中評級標準涵蓋20個不同範疇，包括：教練師資、發展計劃、設施、體能、運動科學、足球哲學、財政等等。而傑志足球學院將不遺餘力，未來繼續爭取成為「亞洲足協菁英計劃」三星學院，更重要的是為香港隊培育及提供更多優秀球員、以及輸出球員到更高水平的聯賽發展。