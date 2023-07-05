費天王撐場！梅萊笑言：他終為我拍掌

經歷過高低起伏的英國網壇球星梅萊，周二在昔日戰友的球壇傳奇費達拿撐場下，輕鬆迎來今屆溫網的首勝。

過去曾兩度奪得溫網男單冠軍的梅萊，今屆特別着重這項草地大滿貫的備戰，棄戰法網、更到低級別的草地賽場上提升狀態及信心，周二出戰在特別嘉賓費達拿及王妃凱瑟琳撐場下，他以直落三盤6比3、6比0、6比1淘汰同胞Ryan Peniston，躋身男單次圈。

因傷患經歷過低朝、更一度考慮過退役的梅萊，世界排名已攀升至第40位，這仗勝利亦意味着他奪得2016年冠軍以來，保持着在溫網首圈晉級的成績。賽後他在場上訪問時更坦言費達拿現場觀戰感到很奇妙:「今次感覺很奇妙，有很多王室成員在這裡，也有些網壇的王者。」令費達拿即大笑起來，梅萊續稱:「很高興費達拿能在此支持比賽，我記得上次他在這裡睇比賽是2012年奧運會，然而他是坐在華連加（瑞士隊）的廂座，來對抗我；今天有一些精彩回擊而看到你給予拍掌，實在很奇妙。」

最後，梅萊藉此祝福費天王，「我希望你與妻子Mirka及你的父母都安好。」而費達拿即舉起大姆指回敬。36歲的梅萊今仗打得漂亮，獲得全場掌聲，而他下一仗將面對泰姆或西西帕斯的勝方。

至於世界「一哥」艾卡華斯則在一號場亮相，僅耗時1小時53分就以6比0、6比2、7比5擊敗法國老將查迪，他賽後的訪問都離不開費達拿：「每逢比賽後後我都會睇手機，看不同的故事，我知道費達拿原來在這裡；坦白說，我有點妒忌，我希望他能看我比賽，並且可以跟他講兩句，對我來說會很奇妙。」當時艾卡華斯的賽程正與中央場的衞冕女單哈薩克拿芭堅娜對美國羅傑絲相撞，拿芭堅娜最終以4比6、6比1、6比2成功逆轉晉級，她賽後坦言偶像費達拿的觀戰令她甚為緊張。看來費天王成為了今屆溫網的「吉祥物」，對於「一哥」的要求，未知賽會能否助他實現。