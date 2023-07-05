東網7.8直播　理大亞洲大學生水球邀請賽矚目大戰

水球大戰，一觸即發！理大亞洲大學生水球邀請賽正進行得如火如荼，PolyU校園內的祈廉桐游泳池連場激戰，本周六（8日）將上演壓軸賽日，決出王者誰屬及三甲份子，究竟香港大專界「水球霸王」兼擁主場之利的理大男子水球隊，能否成功衝擊錦標？on.cc東網周六下午2時起直播季軍戰及冠軍戰，一齊見證王者誕生。

收看直播，請或按下面鏈結：

「理大亞洲大學生水球邀請賽」由今屆本地大專水球冠軍理大主辦，信興教育及慈善基金贊助，邀請到日本順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、中國華南農業大學和香港中文大學參加，連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，由7月4至6日、以及7月8日共進行8場水花四濺的大激戰。每組首名將躋身決賽，而每組次名則晉級季軍戰。

直播秩序

7月8日

2:00pm 季軍戰

3:30pm 冠軍戰

比賽將於多個社交平台同步直播，包括The Hong Kong Polytechnic University Youtube、睇體Facebook及東網體育Facebook亦可免費收看，支持香港水球運動，為理大打氣！水球專家、2018年亞運港隊代表蔡顯傑將與東網主持蘇肇朗擔任賽事評述，為觀眾講解水球好玩好看之處。