利物浦願放走艾簡達拿　已有代替人選

根據英國《每日郵報》爆料，利物浦中場堤亞高艾簡達拿成為沙特阿拉伯球會收購目標，紅軍亦願意放人，一旦成事，就會簽入修咸頓中場羅美奧拉維亞，代替呢位32歲西班牙國腳。

據悉利物浦仍然未收到沙特阿拉伯球會正式報價，盛傳曾有1間沙特球會接觸過堤亞高艾簡達拿，但呢位老將已經拒絕。不過，利物浦對於放走堤亞高艾簡達拿，持開放態度，畢竟佢年紀唔細，加上3年前由拜仁慕尼黑加盟利物浦之後，經常受傷，其中剛過去球季英超僅上陣18次。

更何況利物浦近期已經簽入阿歷斯麥亞里士打同蘇保斯拉爾，令堤亞高艾簡達拿重要性進一步下降，被放棄絕對唔出奇。

事實上，利物浦領隊高普正積極推行年輕化，如果堤亞高艾簡達拿離隊，就會爭取簽入年僅19歲嘅羅美奧拉維亞，呢位比利時國腳上季英超為修咸頓上陣29場入1球，表現備受好評，加上修咸頓已經降班，羅美奧拉維亞成為唔少英超球會招攬目標，依家就要睇利物浦開出嘅條件吸唔吸引。