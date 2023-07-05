許建德比利時耐力賽分組奪季　銅盃車手榜續領先

香港車手許建德（Jonathan）在2023年第75屆比利時斯帕24小時耐力賽中，再次躋身賽事三甲，登上領獎台。這是今季GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽賽程上最為矚目的一場GT耐力賽賽事。他與今季所屬的Sky Tempesta Racing車隊，以及另外三名隊友分別是英國車手Chris Froggatt，意大利藉的Eddie Cheever III，及來自瑞士的Jeffrey Schmidt 成功克服不利形勢，再度獲得佳績。他們自組別第14位起步（全場第46位），在這一場被公認為世上最艱巨的GT賽事中，成功從後追回三甲位置完賽。憑藉這一成績，許建德現時在GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽的銅盃車手榜（Bronze Cup）登上榜首位置，並且在洲際 GT挑戰賽的獨立車手盃上繼續擴大其領先優勢。

這次已是許建德個人第5次參加這項位於比利時的年度大賽，他在本季GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽的第三站賽事的最大目標是在年度車手榜上取得領先，同時鞏固在IGTC獨立盃車手榜中的領先地位。Jonathan已成功實現這兩大目標，然而當中的過程並不是一帆風順。由於賽道條件不斷變化，車隊在周四的練習賽上很難為戰車找到良好的平衡。在排位賽中，剛開始時賽道地面乾爽，但最終卻以大雨結束。儘管他們已盡了最大努力，但仍無法充分發揮93號麥拿侖戰車的性能。許建德與隊友最終在總成績中排名第46位，在21部銅盃參賽車中排名第14位。

正賽他們在車群中游起步，車隊目標是盡可能取得最多的GT歐洲賽的年度錦標積分。在這場24小時的比賽中，年度錦標積分將根據比賽的第6、12和24小時當刻的名次計算。許建德所屬的車隊在比賽初段因超出賽道範圍而被罰30秒，戰車下滑2個名次，積分位置也受到影響，最終他們以第5名完成第6小時。但團隊並未有放棄，他們默默努力繼續作賽，並且維持了好一段時間沒有任何出錯，這讓漸漸讓他們回到競爭之中。

在第12小時的積分大關中，Sky Tempesta Racing車隊成功將帶有Sky幻彩車花的93號麥拿侖720S GT3 Evo戰車提升至組別第2位，獲得不俗的積分，並且為他們的後半段比賽打好基礎。可是接著，戰車在一次更換剎車零件的過程中出現問題，讓Jonathan及他的隊友損失近1分鐘時間。但他們沒有因此而亂了陣腳，並繼續努力作賽，期望能完成賽前定下的目標。這位香港車手在他的麥拿侖戰車上展現出高超的駕駛技術，使他能持續造出極快的圈速，時間一直保持在銅級車手的前三名內，他的精彩表現協助車隊能在比賽尾段仍有力爭奪領獎台席位。

Eddie Cheever的最後一段賽事上出現危機，當時他逼近守在銅盃次席的保時捷，並已經做好發動攻勢準備要超前對手，此時卻突然發現戰車燃油不足，並意識到可能在最後一次進站加油時出現了技術問題。這迫使車隊在比賽完結前的最後11分鐘需要臨時進站加油，可惜的是他們將失去爭奪前兩名的機會。

許建德和他的隊友最終以銅盃第3名，全場第18名完成比賽。以他們於比賽中曾數度面對不利形勢，在這場充滿挑戰性的賽事上，能夠獲得這個賽果可說是令人喜出望外。這次的三甲成績亦足以讓他在踏入賽季後半段時，於GT歐洲賽銅級車手榜上反先對手4分並登上榜首。此外，由此這場比賽亦同時是洲際GT挑戰賽的第三站賽事，故此許建德亦在IGTC獨立盃車手榜上獲得重要積分，他於本站取得的第二高的錦標積分，僅次於獲得組別冠軍的另一位香港車手區天駿。許建德期望將能延續勢頭至下站比賽上，一直保持位於三甲名次之內。他的下一站比賽將會是GT歐洲賽的德國紐布靈賽站，比賽將於2023年7月29-30日舉行。

許建德餘下賽程：

GT 世界挑戰賽歐洲賽耐力賽

德國站-紐布靈賽道：2023年7月29-30日

西班牙站-巴塞隆拿賽道：2023年9月29日至10月1日

洲際GT挑戰賽

美國站-印第安納波利斯8小時耐力賽：2023年10月5-7日

阿聯酋站-海灣12小時耐力賽：2023年12月8-10日