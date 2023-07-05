香港金牛主帥劉鐵：梁兆華楊睿騏令我刮目相看

香港金牛日前於全國男子籃球聯賽（NBL）揭幕戰打出驚喜，力挫上季冠軍廣西威壯，主教練劉鐵周三（5日）於公開操練中讚揚香港球員梁兆華和楊睿騏不怕辛苦，專業表現令他「刮目相看」，故對他們委以重任。另外，球隊宣布簽入第3名外援蘇萊蒙 （Rasheed Sulaimon），這位來自美國的得分型雙能衞有望於明晚（6日）對河南賒店老酒一戰登埸，值得留意。

新成立的香港金牛於NBL揭幕戰在修頓主場擊敗上季冠軍廣西威壯，主教練劉鐵喜見球隊「好評如潮」，但他強調球隊組軍只有兩個多月，需要時間繼續磨合，今季會以打入季後賽為目標：「一場比賽不能說明甚麼，但證明了香港金牛的拼搏精神，這是我們所要追求，而且球迷認可的。我常跟隊員說，要在戰爭中學習戰爭，從比賽中完善戰術體系，不停磨合。」

說到香港球員的表現，劉鐵對於南華及香港東方舊將梁兆華和楊睿騏評價甚高：「兆華和睿騏是頭兩名到隊的球員，內地職業隊很『殘酷』，訓練量很大，我曾擔心他們會受不了，但是結果令我刮目相看，確實在訓練中表現最好的就是他們，這就是為甚麼在場上讓我能夠對他們委以重任。兆華和睿騏已經代表了香港隊的水平，他們的努力付出使我非常感動，所以他們是隊中非常、非常、非常重要的中堅力量。」

金牛同日公布第3名外援蘇萊蒙加盟，29歲、身高1米93的他是一名得分型雙能後衞，擁多年歐洲比賽經驗的他曾帶領球隊贏得法甲領導盃冠軍並成為賽事MVP。這名英籍外援爆發力和速度兼備，加上突破和傳球能力佳，預計會擔起球隊串連和進攻工作。蘇萊蒙表示：「這是我第一次來到亞洲，全因籃球讓我出去看看世界，來到香港這個美麗的城市，發現中國球迷原來和美國一樣熱愛籃球，這讓我非常期待之後的比賽。教練說我會打不同位置，我已準備好為球隊付出所有，全力爭勝。」