美臣蒙特亮相奧脫福　着上傳奇7號波衫

美臣蒙特正式加盟曼聯，據報「紅魔鬼」以6,000萬鎊(約6O億港元)簽入呢名24歲中場，6,000萬鎊包含5,500萬鎊固定款項及500萬鎊浮動獎金，雙方簽約至2028年6月，並有1年自動續約條款。而美臣蒙特獲大幅加人工，由車路士逗緊10萬鎊(約100萬港元)周薪，一次過加到25萬鎊(約250萬港元)，加咗1.5倍，更加穿上名宿簡東拿、碧咸、C朗着過嘅傳奇7號波衫，誓要省靚「金7招牌」。

曼聯今夏喺轉會市場一直冇乜聲氣，不過傳媒一直對佢哋簽入美臣蒙特頗為樂觀，如今呢位英格蘭國腳終於正式入魔，亦係曼聯今夏首簽。美臣蒙特接受曼聯官網時表示離開車仔係艱難嘅決定：「離開由細長大嘅球會確係唔易，但曼聯將會提供新挑戰畀我另一階段嘅職業生涯。」佢又賣口乖大讚領隊坦哈格：「任何人都睇到坦哈格令曼聯好大進步，當我同佢討論未來計劃，我對嚟緊新一季充滿期待。」

美臣蒙特屬於全能型中場，可勝任中路、邊路位置，前季佢交出入球、助攻「雙雙」數據，而上季受傷患同車仔內部問題影響，表現不佳唔奇，而車仔因為急住要轉會費同人工加得奀，咁樣放棄「親生仔」，隨時走寶。相反，紅魔原有般奴費南迪斯、卡斯米路、基斯甸艾歷臣嘅中場，依家再加入美臣蒙特，可謂如虎添翼。