4戰不失球　英格蘭穩陣做「細」界

U21歐國盃4強大戰，由神奇球隊以色列U21同熱門英格蘭U21交鋒，兩隊今屆喺分組賽同組，當時英格蘭U21贏2比0。不過以色列U21近期愈戰愈勇，緊密防守做到滴水不漏，有力抵抗欠缺強攻本錢嘅「小三獅」。決賽當前雙方都會踢得謹慎，開2.5球入球細機會高。（ViuTV 96台、Now 630周四凌晨零時直播）

英格蘭U21今屆賽事4戰全勝，而且未失過1球，曼城門將卓福特把關係信心保證。不過，英格蘭U21踢法其實頗為保守，領先之後經常縮後，希望穩陣保住勝果，今屆4場賽事總入球全開2球或以下，實行「悶贏」對手，呢種踢法亦證實有效，相信今仗會繼續照辦煮碗。

英格蘭U21喺陣容上亦欠缺強攻本錢，今屆佢哋用安東尼哥頓客串前鋒，雖然佢亦有兩個入球回報，但踢法上唔會經常留喺禁區，而係頻頻返中場協助組織，雖然幫到球隊增加控球能力，但面對密集同組織力強嘅防線，往往變成老鼠拉龜，攻勢唔夠入肉。

以色列U21陣中雖然冇大牌球星，但今屆以整體戰同頑強鬥志殺入4強，分組賽最後1輪1比0擊敗捷克U21晉級，8強又悶和格魯吉亞U21後靠互射12碼晉級，防守力強勁，今屆4仗同英格蘭U21一樣全開2球或以下。翻查數據，兩軍過去兩次交手，總入球全開2球或以下，今仗必追2.5球入球細。