貪新忘舊　阿仙奴將平賣柏迪

阿仙奴今夏積極增兵，已經簽入車路士中場夏維斯，收購韋斯咸中場迪格蘭賴斯亦即將成事，根據英國《太陽報》爆料，兵工廠為減輕財政負擔，將會出售現有中場湯馬士柏迪，而且開價只係3,000萬鎊(約3億港元)，希望盡快清貨。

現年30歲嘅湯馬士柏迪3年前以4,500萬鎊(約4.5億港元)轉會費由馬體會加盟阿仙奴，上季表現出色，上陣40場入3球，但由於佢嘅位置同迪格蘭賴斯重疊，一旦呢位24歲英格蘭國腳入「廠」，湯馬士柏迪嘅重要性肯定大減。

同埋湯馬士柏迪嘅周薪高達26萬鎊(約260萬港元)，屬於阿仙奴最高人工球員之一，自然成為會方開刀對象。

除咗湯馬士柏迪之外，阿仙奴主帥阿迪達亦已開錄燈，畀格列沙加轉投利華古遜，為迎接迪格蘭賴斯做準備。據悉阿仙奴已經同意韋斯咸嘅要求，將於2025年前支付1億鎊(約10億港元)轉會費，估計佢好快會接受體測，阿迪達希望迪格蘭賴斯趕及出戰7月20日對美職明星隊嘅季前熱身賽。