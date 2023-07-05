亞洲大學生水球邀請賽　日韓勁旅打成平手

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽，今日（5日）假祁廉桐游泳池舉行。韓國體育大學與新潟產業大學鬥到最後一刻，憑着金跳勳最後關頭破網，追和13：13，保住出線希望。

東道主理大是日休戰，焦點落於B組兩支勁旅——新潟產業大學（產大）和韓國體育大學（韓國體大）。前者昨日大勝香港中文大學（中大），以3分暫列榜首，只要拿下今場，即可晉級決賽。

日本作為亞洲水球霸主，實力毋庸置疑，產大早段領先3：1。但韓國體大同樣不易對付，多次攔截對手，半場追平6：6，換邊後，更有黃丞敏單節射入3球，反超前10：8。產大見時間無多，大打快攻，橫山颯太郎、出口琉之介和田中海斗接連建功，扳成13：12。韓國體大未有放棄，金跳勳在完場前半分鐘破網，追和13：13，保住出線希望，明日會鬥中大，如果順利獲勝，會計算得失分定出出線席位。

A組方面，順天堂大學（順大）面對華南農業大學（華農）未受考驗，以25：1輕取對手。華農主教練張俊龍表示，球隊僅成立3年，球員水球資歷尚淺，抱着學習心態參賽：「中國大學生水球比賽分為專業組、高水平組和陽光組，我們陽光組的球員主要來自普通高中，學水不久，身形也比較單薄，很難得可以參加國際比賽，希望他們好好學習。」華農明日硬撼理大，理大勝出即可取得決賽資格。