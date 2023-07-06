奇招！曼聯準備簽日本門將代替迪基亞

曼聯實落簽入中場美臣蒙特之後，領隊坦哈格下一步重點工作係解決門將問題，由於迪基亞已經約滿，續約陷入僵局，可以隨時走人，令紅魔鬼陷入「滅門危機」。根據日本傳媒《sponichi》爆料，曼聯已經睇中浦和紅鑽天才門將鈴木彩艷，準備以500萬鎊(約5,000萬港元)收購呢位20歲新星，以備不時之需。

曼聯現時可以話處於「空門」狀態，因為迪基亞已於7月1日約滿恢復自由身，佢日前舉行婚禮，推遲同會方傾續約。事實上，曼聯方面對於是否留住呢位32歲西班牙門將亦存在疑慮，有傳會方早前最後關頭突然取消新合約，認為即使迪基亞願意由37.5萬鎊(約375萬港元)周薪減到20萬鎊(約200萬港元)，人工仍然太高。

至於曼聯收購國際米蘭門將奧拿拿嘅計劃仍未有進展，皆因國米要求最少4,500萬鎊(約4.5億港元)轉會費，令紅魔鬼有所猶豫，因此要繼續物色新人選。日本傳媒《sponichi》指曼聯已經留意鈴木彩艷一段日子，認為現時鬧門將荒，正係出手簽入呢位新星嘅時候。

身高1米90嘅鈴木彩艷係一位混血兒，爸爸係日本人，媽媽係加納人，佢早於16歲已經同浦和紅鑽簽職業合約，成為球隊史上最年輕職業球員。不過，鈴木彩艷現時只擔任副選，今季僅為浦和紅鑽上陣5次，佢上年已晉身日本大國腳，並有1次上陣紀錄，潛力優厚，被指係《足球小將》嘅真實版「林源三」。

曼聯以往都試過簽入亞洲球員，最出名一定係南韓名將朴智星及日本中場香川真司，至於鈴木彩艷能否追隨2位前輩步伐成「魔」，大家拭目以待。

除咗奧拿拿、鈴木彩艷之外，曼聯亦有意收購白禮頓門將羅拔山齊士，估計呢位25歲西班牙國腳身價為3,000萬鎊(約3億港元)。