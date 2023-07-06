U21歐國盃上演英西夢幻決賽　曼城成大贏家

周四(6日)凌晨踢完2場U21歐國盃4強之後，誕生夢幻決賽組合，將由英格蘭U21同西班牙U21爭冠，雙方嘅曼城新星同樣表現出色，其中英格蘭軍嘅高爾彭馬個人表演，射入1球及2次助攻，幫球隊以3比0擊敗以色列U21。至於西班牙U21亦有同樣效力曼城嘅沙治奧高美斯入波，以5比1大勝烏克蘭U21。英、西終極對決，無論邊隊勝出，曼城都係大贏家。

英格蘭U21繼續保持長勝之師霸氣，開波17分鐘，前鋒基比韋特射失12碼，但佢喺上半場42分鐘將功補過，接應高爾彭馬傳送，入波打開紀錄。換邊之後，高爾彭馬自己都入1球，臨完場之前，呢位21歲中場傳畀艾捷亞入波，贈以列色3蛋。

英格蘭U21今屆賽事以5戰5勝兼不失球，打入決賽，盡顯冠軍相，主角高爾彭馬剛過去球季已經嶄露頭角，為曼城上陣25次入1球，佢踢U21歐國盃超晒班。

另1場4強，西班牙U21雖然開波13分鐘失守，但好快由前鋒艾比雷斯入波扳平，之後佔盡上風，由奧漢辛斯特、安東尼奧白蘭高、艾馬奧路斯、沙治奧高美斯各建一功，以5比1反勝烏克蘭U21。效力曼城時經常被安排踢左閘嘅沙治奧高美斯，今屆賽事出任左翼，表現令人驚喜，已經有3球進帳，同隊友艾比雷斯、烏克蘭中場蘇達高夫並列射手榜第1位。

高爾彭馬、沙治奧高美斯愈戰愈勇，最開心一定係曼城領隊哥迪奧拿，決賽將於香港時間周日(9日)凌晨零時開波。